OL : recherche solutions offensives rapidement !

Jeudi soir, l’OL a brillé par son inefficacité face au Real Betis. Avec aucun but inscrit sur les deux derniers matchs, les lacunes offensives ressortent encore un peu plus au grand jour.
De notre envoyé spécial à Séville.
Il a beau n’avoir que 18 ans, Khalis Merah est de cette trempe de joueur, capable de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, avec un certain tact. Jeudi soir, après la défaite de l’OL à Séville, le jeune milieu a été de corvée médiatique. Mais plutôt qu’un discours lissé par des heures de "media-training" à l’Académie, l’international U19 français a eu des mots forts par moment. Le "on a été neutre" étant peut-être la parfaite définition de la prestation rhodanienne jeudi soir en Ligue Europa.
De cette neutralité a découlé une absence totale d’occasions dangereuses. Merah a certes créé un vent de panique au sein de la Cartuja en voyant son ballon fuir le cadre au dernier moment dès le retour des vestiaires (48e) mais à côté de ça, Alvaro Valles a passé une soirée des plus tranquilles. "Il nous a manqué un peu de folie à l’approche de leur surface pour les mettre plus en danger", poursuivait celui qui était encore en U19 la saison passée.
Un jeu devenu trop stéréotypé ?
Ce constat offensif n’est malheureusement pas nouveau. Avec les pertes d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Georges Mikautadze, l’OL a perdu ses trois plus grosses armes dans ce secteur. Peu d'équipes peuvent se remettre de telles pertes. Surtout quand l’argent reçu ne peut pas être réinvesti pour un joueur de même calibre. Il a beau se dépenser sans compter, Martin Satriano n’a rien d’un buteur, et cela se voit dans ses statistiques en carrière. Adam Karabec et Afonso Moreira devaient avant tout être des joueurs de rotation.
Ils se retrouvent aujourd’hui titulaires presque indiscutables d’une formation qui compte ses solutions. "Nous n’en avons pas beaucoup, concède Paulo Fonseca. Les blessures de Nuamah et Fofana sont regrettables. Mais on doit faire plus car ce jeudi, on n’a tenté aucun centre, pas de tirs ni de prises de risque." Un néant offensif pendant 45 minutes que Moreira et Sulc n’ont pas réussi à combler totalement lors de leur entrée en jeu face au Real Betis.
L'ombre d'Endrick plane forcément
À Brest, cette incapacité à se montrer dangereux avait trouvé des circonstances atténuantes avec l’infériorité numérique pendant 80 minutes. Contre le Betis, la jeunesse du groupe rhodanien (24,5 ans) peut en être une. Mais, alors que Fonseca attendait de ces jeunes des prises d’initiative, le Portugais est resté sur sa fin. Incapable de marquer sur les deux derniers matchs, l’OL a surtout été incapable de trouver cette rampe de lancement et cette solution entre les lignes pour apporter ce grain de folie.
Manuel Pellegrini a regretté une possession stérile des Lyonnais et il est difficile de lui donner tort. Même Moussa Niakhaté le concédait. "A l’approche de leur surface, on a eu du mal à les mettre en difficulté. Il y a eu un manque de mouvement, des choix qui n’étaient pas forcément les bons. Il y a beaucoup d’explications." La plus probable est celle que certains joueurs semblent rentrer dans le rang. À l’heure de la rumeur Endrick, le Brésilien est presque attendu comme un messie. Avec les contraintes et la pression que cela entraîne.
Bonjour
Comment évaluez-vous jusqu’à présent les performances de Šulc et Karabec, sur une échelle de 1 à 10 ?
Pour ma part, je dirais 6/10 pour les deux – légèrement au-dessus de la moyenne.
Je suis un supporter tchèque et je connais ces joueurs depuis longtemps. Je sais aussi quelles sont les limites des joueurs tchèques : ils ne sont pas très forts individuellement, mais ils sont solides collectivement. En Tchéquie, il n’y a pas de nouveaux Dembélé, Doué, Fofana, Barcola ou Cherki – on n’a pas ce profil-là. Ce sont plutôt des joueurs fiables, travailleurs, combatifs.
Šulc – il illustre parfaitement ce que je viens de dire. En championnat tchèque, c’était l’un des meilleurs joueurs, mais en France, ses limites techniques sont visibles : travail avec le ballon, vitesse, contrôle, qualité individuelle… Il compense cela par le pressing, l’agressivité et la combativité. Il reste important dans la finition, mais ce n’est pas un joueur qui domine naturellement le jeu.
Dans le Lyon actuel, c’est un élément essentiel, un joueur utile pour l’équilibre de l’équipe. Cependant, je pense qu’il ne progressera plus beaucoup. C’est un bon soldat, mais il ne faut pas s’attendre à un transfert futur à plusieurs dizaines de millions.
Karabec – il a une meilleure marge de progression que Šulc. Il possède une bonne qualité de centre, mais à la pointe, Panichelli (ou un vrai buteur) n’est pas là pour en profiter. Et si Endrick arrive, son influence sur l’équipe sera encore plus réduite.
Pour l’instant, à part ses centres et son travail de pressing, il n’a pas encore montré grand-chose d’autre. Il est souvent jugé uniquement sur la réussite de ses centres : si cela mène à un but, il a fait un bon match ; sinon, non. Techniquement et physiquement, il manque encore de dynamisme et de percussion. Quelques bons matchs en début de saison ont créé une sorte de “hype artificiel”, mais il doit encore confirmer sur la durée.
Fonseca travaille bien avec eux deux et mérite beaucoup de crédit. Il a su leur trouver un rôle précis et tirer le meilleur de ce qu’ils peuvent apporter.
Mais il faut rester lucide : dans le jeu pur, ils sont encore en retrait par rapport aux standards de la Ligue 1. Les buts et passes décisives gonflent un peu leur réputation en Tchéquie, où les médias ont tendance à exagérer. Quand Šulc ou Karabec font un mauvais match, personne n’en parle ; mais dès qu’ils brillent un peu, les médias publient un commentaire d’un fan lyonnais en écrivant que Šulc est le “Ronaldo brésilien” ou Karabec le nouveau Beckham, juste parce qu’un supporter l’a dit sur les réseaux sociaux.
Très intéressantes précisions OL Fan CZ.
Comme quoi les lecteurs ont parfois plus de profondeur d’analyse que certains médias.
Le championnat Tchèque n’est pas connu (sauf si cela a échappé à tout le monde) comme un championnat très qualitatif. Peut-être que c'est aussi pour ca que Sulc y était perçu comme très au dessus du lot. Quand l’OL l’a acheté j'ai regardé des vidéos et j'ai vu qu'il était travailleur et combatif, énergique, qu'il mettait des buts avec ses tripes, mais que ce n’était pas un 10. Alors qu'on nous disait que c'était son poste. Il n’oriente pas le jeu, il ne fait pas jouer les autres. Mais pour autant, avec les moyens de l’OL, et le collectif de combattants qu'il faut avoir cette saison, ca peut deveni un joueur très utile. Ses buts vont l'aider à s'intégrer. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Peut-être 9 tant qu'on n’a pas mieux, et ensuite 2e attaquant/9 et demi, mais ca implique un 4-4-2 ou un 3-5-2. Par défaut ailier, même si ca l'éloignera peut être des abords de la surface, où il est finalement le plus intéressant.
Karabec a plus un profil de 10. Excentré pour l'instant. En tant qu’ailier il est frustrant parce qu'il n’est pas hyper vif ni hyper rapide. Il va très rarement déborder comme Fofana ou Nuamah. Ca veut dire qu'on compte sur le latéral droit pour dédoubler systématiquement. Or on a que Maitland à droite. Le mec se crame à jouer tous les matchs. Il ne peut pas faire l'essuie glace 90 min chaque match.
C'est une saison bricolage, mais vu ce qui a été investi dans Sulc et Karabec, c'est difficile d’en attendre beaucoup plus dsns l’immediat. Karabec a quand même une marge de progression et Sulc un peu aussi. Pour l’instant ils répondent aux attentes (voire plus pour Karabec qui ne devait être qu'un coiffeur et qui a montré qu'on pouvait quand même compter sur lui).
Bonjour, toujours intéressant de lire tes commentaires..
Je trouve que tu resume parfaitement l'avis général de la vision moyenne qu'on peut se faire ici du niveau de Karabec et Sulc..
Pour ma part je suis vraiment content de les avoir.
J'attendais beaucoup Sulc et finalement c'est Karabec qui s'est fait remarquer en premier, il m'a tres agréablement surpris et pas que pour ses centres, je le trouve tres bon pour éliminer aussi et il tient bien son côté.
Il est un peu plus dans le dur depuis quelques matchs mais ca presence me rassure vraiment.
Quand à Sulc c'est vraiment un profî particulier, on a parfois l'impression qu'il est dépassé et qu'il ne sert pas à grand chose et c'est à ce moment précis qu'il devient décisif.
Il se démène, il lâche rien et rien que pour ça, il est tres précieux et il est le meilleur buteur, pour le peu de minute jouer c'est assez exceptionnel.
Et puis il joue jamais à son poste et on le sent quand meme tres heureux, pour Karabec aussi d'ailleurs, ca fait plaisir de voir des mecs content d'être chez nous et qu'ils ne se servent pas de l'OL pour voir plus haut..
Pour moi pour l'instant je met 6 à Karabec et 7 a Sulc parce qu'il ne joue pas à son poste et qu'il arrive quand meme à tirer son épingle du jeu.
Pour des débuts dans un championnat plus fort c'est vraiment tres positif et ils vont progresser j'en suis sûr.