OL : recherche solutions offensives rapidement !

Jeudi soir, l’OL a brillé par son inefficacité face au Real Betis. Avec aucun but inscrit sur les deux derniers matchs, les lacunes offensives ressortent encore un peu plus au grand jour.

De notre envoyé spécial à Séville.

Il a beau n’avoir que 18 ans, Khalis Merah est de cette trempe de joueur, capable de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, avec un certain tact. Jeudi soir, après la défaite de l’OL à Séville, le jeune milieu a été de corvée médiatique. Mais plutôt qu’un discours lissé par des heures de "media-training" à l’Académie, l’international U19 français a eu des mots forts par moment. Le "on a été neutre" étant peut-être la parfaite définition de la prestation rhodanienne jeudi soir en Ligue Europa.

De cette neutralité a découlé une absence totale d’occasions dangereuses. Merah a certes créé un vent de panique au sein de la Cartuja en voyant son ballon fuir le cadre au dernier moment dès le retour des vestiaires (48e) mais à côté de ça, Alvaro Valles a passé une soirée des plus tranquilles. "Il nous a manqué un peu de folie à l’approche de leur surface pour les mettre plus en danger", poursuivait celui qui était encore en U19 la saison passée.

Un jeu devenu trop stéréotypé ?

Ce constat offensif n’est malheureusement pas nouveau. Avec les pertes d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Georges Mikautadze, l’OL a perdu ses trois plus grosses armes dans ce secteur. Peu d'équipes peuvent se remettre de telles pertes. Surtout quand l’argent reçu ne peut pas être réinvesti pour un joueur de même calibre. Il a beau se dépenser sans compter, Martin Satriano n’a rien d’un buteur, et cela se voit dans ses statistiques en carrière. Adam Karabec et Afonso Moreira devaient avant tout être des joueurs de rotation.

Ils se retrouvent aujourd’hui titulaires presque indiscutables d’une formation qui compte ses solutions. "Nous n’en avons pas beaucoup, concède Paulo Fonseca. Les blessures de Nuamah et Fofana sont regrettables. Mais on doit faire plus car ce jeudi, on n’a tenté aucun centre, pas de tirs ni de prises de risque." Un néant offensif pendant 45 minutes que Moreira et Sulc n’ont pas réussi à combler totalement lors de leur entrée en jeu face au Real Betis.

L'ombre d'Endrick plane forcément

À Brest, cette incapacité à se montrer dangereux avait trouvé des circonstances atténuantes avec l’infériorité numérique pendant 80 minutes. Contre le Betis, la jeunesse du groupe rhodanien (24,5 ans) peut en être une. Mais, alors que Fonseca attendait de ces jeunes des prises d’initiative, le Portugais est resté sur sa fin. Incapable de marquer sur les deux derniers matchs, l’OL a surtout été incapable de trouver cette rampe de lancement et cette solution entre les lignes pour apporter ce grain de folie.

Manuel Pellegrini a regretté une possession stérile des Lyonnais et il est difficile de lui donner tort. Même Moussa Niakhaté le concédait. "A l’approche de leur surface, on a eu du mal à les mettre en difficulté. Il y a eu un manque de mouvement, des choix qui n’étaient pas forcément les bons. Il y a beaucoup d’explications." La plus probable est celle que certains joueurs semblent rentrer dans le rang. À l’heure de la rumeur Endrick, le Brésilien est presque attendu comme un messie. Avec les contraintes et la pression que cela entraîne.