Dominik Greif (OL) réserviste avec la Slovaquie

Un mois après l’imbroglio concernant sa venue au rassemblement, Dominik Greif n’a pas été retenu avec la Slovaquie pour la trêve de novembre. Le gardien de l’OL fait malgré tout partie des réservistes en cas de pépins.

La question était de savoir s’il allait payer ou non sa sortie médiatique et sa décision de ne pas se rendre au rassemblement. Depuis jeudi soir, la réponse est oui. Un mois après son choix de ne pas se rendre au rassemblement de la Slovaquie à cause de promesses non tenues par la Fédération sur la logistique pour rejoindre la sélection, Dominik Greif n’a pas vu son nom dans la liste du sélectionneur slovaque pour la parenthèse internationale de novembre. Après le match contre le PSG, Greif va donc rester à Lyon pendant deux semaines, avant le retour de la Ligue 1 à Auxerre, le 23 novembre.

Appelé en dernière minute ?

Le gardien lyonnais paie ainsi l’imbroglio avec sa fédération, mais ne se retrouve pas totalement exclu de la discussion. S’il ne fait pas partie des trois portiers retenus, Dominik Greif fait partie de la liste des réservistes. Un groupe de joueurs qui permet à Francesco Calzona de piocher dedans en cas de pépins physiques d’un des sélectionnés. Ce qui peut laisser une porte ouverte au Lyonnais.