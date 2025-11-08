Actualités
Dominik Greif, gardien de l'OL
Dominik Greif, gardien de l’OL (crédit : Anthony Ravas / OetL)

Dominik Greif (OL) réserviste avec la Slovaquie

  • par David Hernandez

    • Un mois après l’imbroglio concernant sa venue au rassemblement, Dominik Greif n’a pas été retenu avec la Slovaquie pour la trêve de novembre. Le gardien de l’OL fait malgré tout partie des réservistes en cas de pépins.

    La question était de savoir s’il allait payer ou non sa sortie médiatique et sa décision de ne pas se rendre au rassemblement. Depuis jeudi soir, la réponse est oui. Un mois après son choix de ne pas se rendre au rassemblement de la Slovaquie à cause de promesses non tenues par la Fédération sur la logistique pour rejoindre la sélection, Dominik Greif n’a pas vu son nom dans la liste du sélectionneur slovaque pour la parenthèse internationale de novembre. Après le match contre le PSG, Greif va donc rester à Lyon pendant deux semaines, avant le retour de la Ligue 1 à Auxerre, le 23 novembre.

    Appelé en dernière minute ?

    Le gardien lyonnais paie ainsi l’imbroglio avec sa fédération, mais ne se retrouve pas totalement exclu de la discussion. S’il ne fait pas partie des trois portiers retenus, Dominik Greif fait partie de la liste des réservistes. Un groupe de joueurs qui permet à Francesco Calzona de piocher dedans en cas de pépins physiques d’un des sélectionnés. Ce qui peut laisser une porte ouverte au Lyonnais.

    à lire également
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL : recherche solutions offensives rapidement !

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) réserviste avec la Slovaquie 08:00
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL : recherche solutions offensives rapidement ! 07:30
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    L’OL Lyonnes fait le métier à Montpellier 07/11/25
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Montpellier - OL Lyonnes : Giraldez fait neuf changements 07/11/25
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Ligue 1 : l’OL recevra Lille le dimanche 1er février à 15h 07/11/25
    Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
    OL Lyonnes : Dumornay remporte un deuxième titre de joueuse de l’année Concacaf 07/11/25
    Léo Dubois en Ligue Europa
    À 31 ans, Léo Dubois (ex-OL) prend déjà sa retraite 07/11/25
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    OL : Teo Barišić garde sa place avec la Croatie Espoirs 07/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Montpellier - OL Lyonnes : Giraldez mise sur le turnover depuis le début de saison 07/11/25
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Real Betis - OL : Maxime Gonalons était venu encourager les Lyonnais 07/11/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : de nombreux internationaux retenus pendant la trêve 07/11/25
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : l’OL se déplacera à Metz le 25 janvier (17h15) 07/11/25
    Eric Roy, coach de Brest
    Eric Roy (Brest) en remet une couche sur l’OL 07/11/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Real Betis - OL (2-0) : un troisième coup d’arrêt, une première sous Fonseca 07/11/25
    En s'inclinant au Betis, l'OL reste dans le top 8 de Ligue Europa 07/11/25
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    Fonseca après Real Betis - OL (2-0) : "Une différence de qualité individuelle" 07/11/25
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    L’OL repart de Séville avec un sentiment d'être si proche et si loin 07/11/25
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    Merah après Real Betis - OL (2-0) : "On a été neutres" 07/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut