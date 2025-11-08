OL - Ligue 1 : Moreira nommé pour la pépite du mois d’octobre

Remplaçant à l’OL depuis le début de la saison, Afonso Moreira profite de la blessure de Malick Fofana pour engranger des minutes. Le Portugais fait partie des nommés pour le titre de pépite du mois d’octobre en Ligue 1.

Dans le football, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. A l’OL, on préfèrerait largement profiter du talent de Malick Fofana, plutôt que de le voir sur le flanc pour les prochains mois. Seulement, la blessure du Belge profite depuis trois matchs à Afonso Moreira, sa doublure. Propulsé dans le onze lyonnais depuis la grosse entorse de Fofana, le Portugais est plutôt une bonne surprise. Auteur de deux buts avant même de voir Fofana à l’infirmerie, Moreira a confirmé contre le Paris FC pour sa première titularisation en Ligue 1. Deux passes décisives pour Pavel Sulc et une vitesse qui fait du bien à cette formation lyonnaise qui en manque cruellement.

En concurrence avec Vaz et Chérif

S’il reste encore brouillon, Afonso Moreira possède un profil qui manque et on a pu encore le constater à Séville jeudi en Ligue Europa. Après un néant offensif pendant 45 minutes, l’OL a mis un peu plus d’entrain avec l’entrée dès la pause de l’international U20 portugais. Ses récentes bonnes performances ne sont pas passées inaperçues, notamment en France. Pour le mois d’octobre, Afonso Moreira fait partie des nommés pour le titre de "pépite de Ligue 1" aux côtés de Robinio Vaz (OM) et Sidiki Chérif (Angers). Vous pouvez voter en cliquant sur ce lien.