Actualités
Les joueurs et le staff du FC Saint-Cyr Collonges au Parc OL
Les joueurs et le staff du FC Saint-Cyr Collonges au Parc OL (Facebook du club)

Grâce à parcours et à l’OL, le FC Saint-Cyr Collonges assure ses arrières

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Eliminé par l’OL en 32es de finale de la Coupe de France, le FC Saint-Cyr Collonges n’a pas tout perdu dimanche. Le club rhodanien va toucher un pactole non-négligeable grâce à son parcours.

    En venant sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" une semaine avant le grand match contre l’OL, Hassane Baba-Arfi avait fait un état des lieux de la situation financière du FC Saint-Cyr Collonges. Sans tirer la sonnette d’alarme, le président du club rhodanien avait confié qu’il "avait très certainement le plus petit budget du championnat de Régional 1". Cela s’élevait à 280 000€ pour un club qui compte près de 500 licenciés toutes catégories confondues. Alors forcément faire un parcours presque inespéré en Coupe de France n’avait pas que des retombées sportives.

    Pérenniser le projet

    Economiquement, le FC Saint-Cyr Collonges allait s’y retrouver. "Aujourd'hui, le club est gagnant. On est satisfait du parcours qu'on a effectué. D'un point de vue financier, ça va être une très très grande aide pour ce parcours." Dans les chiffres, le parcours depuis l’entrée en lice mi-septembre va permettre de dégager des bénéfices à hauteur de la moitié de son budget annuel (143 000€). Forcément, le geste de l’OL de laisser un tiers de la recette aide fortement à cet impact positif pour les finances du FC Saint-Cyr Collonges. Car malgré le prestige des noms des deux villages composant ce club, le onzième de Régional 1 n’a pas le train de vie qui va avec.

    à lire également
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick
    1 commentaire
    1. Olympien First
      Olympien First - mar 23 Déc 25 à 17 h 44

      Grâce à "Parcours"? Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là ? Il a un drôle de nom, ce mec-là!

      Bon, s'il sort de Saint Cyr, il doit être bon, peut-être pas au foot mais en génie militaire peut-être.

      Faudrait quand même relire, au moins les titres.. Allez c'est bientôt Noël, on va être indulgent concernant les libations un peu excessives....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick 17:32
    Les joueurs et le staff du FC Saint-Cyr Collonges au Parc OL
    Grâce à parcours et à l’OL, le FC Saint-Cyr Collonges assure ses arrières 16:50
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal contre le Botswana 15:55
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    OL - Mercato : l’avenir incertain de Caleta-Car à la Real Sociedad… 15:10
    Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
    Les groupes de supporters de l’OL remontés contre la LFP et beIN 14:20
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : l’OL regarde aussi du côté du Danemark 13:31
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Pour OL - FC Saint-Cyr, Šulc aurait aimé la jouer collectif 12:40
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Avec le prêt payant, l’OL reste dans les clous pour Endrick 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France.
    Merah "fier" de sa première en Coupe de France avec l’OL 11:00
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    Mercato : Morton (OL) dans une liste élargie à la Juve ? 10:15
    Takumi Minamino lors d'Etoile Rouge - Monaco en Ligue Europa
    Minamino victime d’une rupture du ligament croisé avant Monaco - OL 09:30
    Clinton Mata lors d'Afrique du Sud - Angola à la CAN 2025
    OL - CAN 2025 : Mata et l’Angola s’inclinent d’entrée 08:45
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Avec Endrick, l’OL lance sa liste de Noël pour le mercato 08:00
    Endrick (Real Madrid)
    Mercato : l’OL va lancer son marché hivernal avec Endrick 07:30
    Saël Kumbedi lors d'OL - Reims en mai 2023
    Mercato : l'OL officialise le transfert de Saël Kumbedi à Wolfsburg 22/12/25
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL : Pavel Šulc finit très fort 2025 22/12/25
    Alexandre Lacazette face à Denis Zakaria lors de Monaco - OL
    Monaco sans ses milieux Denis Zakaria et Lamine Camara face à l'OL 22/12/25
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le PSG lourdement puni, l'OL Lyonnes toujours plus en tête 22/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut