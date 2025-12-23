Actualités
Khalis Merah lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Merah "fier" de sa première en Coupe de France avec l’OL

  • par David Hernandez

    • Titulaire pour la troisième fois de suite avec l’OL , Khalis Merah a disputé son premier match de Coupe de France. Une fierté pour le natif de Meyzieu, d’autant plus avec le numéro 10 dans le dos.

    Après un passage à vide en octobre, il retrouve un peu grâce aux yeux de Paulo Fonseca. Dimanche soir, Khalis Merah a enchaîné une troisième titularisation de suite avec l’OL. Cela ne lui était plus arrivé depuis début novembre après qu'il eut enchaîné le Real Betis, le PSG et Auxerre. Il fallait même remonter à septembre pour une autre série, tant le jeune milieu avait fait les frais des choix de Paulo Fonseca en octobre dernier, restant sur le banc pendant cinq journées de suite en Ligue 1.

    Face aux amateurs de Régional 1 que fut le FC Saint-Cyr Collonges, Merah a repris un peu de confiance dans un rôle de meneur, montant en puissance au fil du match. Si le 32e de finale était particulier pour les Saint-Cyrôt, il l’était tout autant pour le natif de Meyzieu. "C'est la première fois que je joue à un match de la Coupe de France. J'ai joué au Gambardella l'année dernière, mais la Coupe de France, c'est ma première fois, c'est une fierté, et j'espère qu'avec l'équipe, on ira le plus loin possible. En tout cas, on va tout faire pour."

    Dans les traces d'illustres Lyonnais

    Décisif à une reprise depuis ses débuts en pro à la mi-août à Lens, Khalis Merah fait le difficile apprentissage du haut niveau. Il reste malgré tout la fierté de l’OL Académie, ayant connu une ascension express durant l’été. Alors le voir avec le maillot floqué du numéro 10 dimanche au Parc OL avait de quoi rendre fière toute sa famille. Même si cela reste anecdotique pour l’international U20 français. "Peu importe le numéro qu'on me donne, tant que je joue, c’est l’essentiel. Ce n'est pas le numéro qui joue, mais c'est sûr que c'est un très bon numéro." Un numéro porté par d'illustres joueurs du cru, comme Alexandre Lacazette, Karim Benzema ou encore Fleury Di Nallo...

