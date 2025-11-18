Mercato : Karim Benzema (ex-OL) veut jouer encore deux ans

Arrivé en juillet 2023 en Arabie Saoudite, Karim Benzema n'est pas encore prêt à pendre sa retraite. L'ancien buteur de l'OL se voit jouer durant deux ans.

II fait partie des premiers grands noms du football européen à s'être envolé pour l'Arabie Saoudite afin de rejoindre le championnat saoudien. Depuis juillet 2023, Karim Benzema est un joueur d'Al Ittihad, équipe installée à Djeddah. Le restera-t-il jusqu'à la fin de sa carrière ? C'est la question, alors qu'il est en fin de contrat en juin 2026.

Dans un mois et demi, au 1er janvier 2026, il pourra signer avec la formation de son choix pour l'exercice 2026-2027. À bientôt 38 ans (il les aura le 19 décembre), l'avant-centre a la volonté de poursuivre son histoire avec le sport. Mais où ? C'est toute la question.

Rester en Arabie Saoudite ou revenir en Europe ?

En tout cas, l'heure de raccrocher les crampons n'est pas venue pour le Ballon d'Or 2022. "Je ne sais pas encore si je reste ou si je pars (d'Al Ittihad). Cela dépend de beaucoup de choses. J'aurai 38 ans en décembre. Je me vois jouer encore deux ans, a-t-il annoncé au média espagnol AS. Physiquement, je suis en forme, je travaille dur et j'adore le football. J'y prends beaucoup de plaisir. On verra ce qui se passera, ce que le club en pense."

Reviendra-t-il sur le Vieux-Continent ou restera-t-il au Moyen-Orient ? Rien n'est arrêté, assure Benzema, mais il a des sollicitations. "Le mieux pour moi serait de continuer ici, mais pas juste pour demeurer une ou deux années de plus sans raison particulière. Ça ne me convient pas. Le niveau du championnat s'améliore d'année en année. Je suis ici depuis trois ans et il ne cesse de progresser. Mais c'est vrai que j'ai des options en Europe", a confié l'attaquant.

30 buts sur ses 42 dernières apparitions

Après 9 rencontres toutes compétitions confondues sur l'exercice 2025-2026, Karim Benzema compte 5 réalisations. Et lors du précédent exercice, il a inscrit 25 buts en 33 apparitions, tout réalisant le doublé coupe-championnat. Signe que l'ancien Lyonnais a encore de beaux restes, même en se rapprochant des 40 ans.