Mercato : Karim Benzema (ex-OL) veut jouer encore deux ans

  • par Gwendal Chabas
    • Arrivé en juillet 2023 en Arabie Saoudite, Karim Benzema n'est pas encore prêt à pendre sa retraite. L'ancien buteur de l'OL se voit jouer durant deux ans.

    II fait partie des premiers grands noms du football européen à s'être envolé pour l'Arabie Saoudite afin de rejoindre le championnat saoudien. Depuis juillet 2023, Karim Benzema est un joueur d'Al Ittihad, équipe installée à Djeddah. Le restera-t-il jusqu'à la fin de sa carrière ? C'est la question, alors qu'il est en fin de contrat en juin 2026.

    Dans un mois et demi, au 1er janvier 2026, il pourra signer avec la formation de son choix pour l'exercice 2026-2027. À bientôt 38 ans (il les aura le 19 décembre), l'avant-centre a la volonté de poursuivre son histoire avec le sport. Mais où ? C'est toute la question.

    Rester en Arabie Saoudite ou revenir en Europe ?

    En tout cas, l'heure de raccrocher les crampons n'est pas venue pour le Ballon d'Or 2022. "Je ne sais pas encore si je reste ou si je pars (d'Al Ittihad). Cela dépend de beaucoup de choses. J'aurai 38 ans en décembre. Je me vois jouer encore deux ans, a-t-il annoncé au média espagnol AS. Physiquement, je suis en forme, je travaille dur et j'adore le football. J'y prends beaucoup de plaisir. On verra ce qui se passera, ce que le club en pense."

    Reviendra-t-il sur le Vieux-Continent ou restera-t-il au Moyen-Orient ? Rien n'est arrêté, assure Benzema, mais il a des sollicitations. "Le mieux pour moi serait de continuer ici, mais pas juste pour demeurer une ou deux années de plus sans raison particulière. Ça ne me convient pas. Le niveau du championnat s'améliore d'année en année. Je suis ici depuis trois ans et il ne cesse de progresser. Mais c'est vrai que j'ai des options en Europe", a confié l'attaquant.

    30 buts sur ses 42 dernières apparitions

    Après 9 rencontres toutes compétitions confondues sur l'exercice 2025-2026, Karim Benzema compte 5 réalisations. Et lors du précédent exercice, il a inscrit 25 buts en 33 apparitions, tout réalisant le doublé coupe-championnat. Signe que l'ancien Lyonnais a encore de beaux restes, même en se rapprochant des 40 ans.

    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 18 Nov 25 à 9 h 38

      Tiens un même article de l'Equipe ; pas de problème " Rien que l'OL "
      Pas sur que si Zizou reprend l'EDF que Karim soit appelé , son âge et depuis le foot va très vite aujourd'hui.....
      Du talent il en aura à foison qui lui donnera a lui aussi autant de résultats que DD , simplement qu'il apportera sa touche personnelle qui nous fera aimer cette EDF derrière son nom, enfin en ce qui me concerne........
      Ne me parlez pas du palmarès de DD , je n'ai pas d'empathie pour un anti lyonnais ......

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 18 Nov 25 à 10 h 25

      À lui tout seul encore à son âge il est meilleur que tous nos attaquants réunit de l'ol.

      Là-même que toi brad pour Deschamps., sans intérêt ce type.

    3. Avatar
      lekinslayer - mar 18 Nov 25 à 10 h 50

      Il a fait son beurre pendant ces 2 ans et il n'a plus besoin d'argent... est-ce qu'il pourrait pas revenir chez nous a un salaire ultra réduit (genre 10 000 par mois) à la fin de la saison ? Genre on prend Endrick en pret de janvier a juin (le temps que le contrat de Karim se finisse), puis Karim vient pour 2 ans

