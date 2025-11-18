Majoritairement cantonné au poste de latéral depuis le départ de Saël Kumbedi, Ainsley Maitland-Niles a réalisé sa meilleure prestation de la saison un cran plus haut. Au point d'y revenir plus régulièrement ?

En attendant le retour d'Ernest Nuamah, et selon la forme du Ghanéen, l'OL cherche une alternative à droite de son attaque. Elle se nomme souvent Adam Karabec, mais le Tchèque connaît une période creuse actuellement, bien qu'il vienne d'être décisif avec sa sélection. Rachid Ghezzal n'est clairement pas un titulaire en puissance, tandis que Khalis Merah et Pavel Šulc sont davantage des joueurs d'axe. Alors, Paulo Fonseca a ressorti la carte Ainsley Maitland-Niles face au PSG (2-3).

Bon coup tactique face au PSG

Avec succès, puisque l'ancien Gunner a marqué tout d'abord, mais surtout livré sa meilleure copie de la saison. Sa doublette avec Ruben Kluivert a assez bien fonctionné, ce dont on n'était pas certain au coup d'envoi de ce choc. "J'ai bien aimé le risque pris avec Maitland-Niles en milieu droit pour apporter de la vitesse et bloquer Lucas Hernandez. Il a choisi de mettre Kluivert qui était en difficulté pour gérer Khvicha Kvaratskhelia avec sa rapidité. Tactiquement, l'équipe a été maximisée", a observé Fabrice Brossat, entraîneur de l’AS Saint-Forgeux (D1 District) et passé par l’Olympique lyonnais, dans TKYDG.

Un choix effectivement pensé par le staff pour gêner les Parisiens. Il offrait des solutions à la récupération du ballon avec de la vitesse dans le dos des défenseurs adverses. "Ruben a été aligné pour permettre à Ainsley de jouer un peu plus haut, afin d'apporter de la largeur et de mieux gérer la menace de profondeur de Kvara", détaillait Jorge Maciel après la rencontre.

À l'OL, les ailiers sont plutôt des "faux pieds"

Maintenant, s'agit-il vraiment d'une option de circonstance en raison du profil de l'adversaire ? On sait qu'habituellement, l'OL joue avec un ailier gauche droitier dont les qualités sont la vitesse, la prise de profondeur et le un contre un. Son pendant à droite est aussi un "faux pied", mais moins explosif, plutôt dans le rôle de meneur de jeu, de distributeur qui rentre dans l'axe. En tout cas, depuis la blessure de Nuamah.

Cela va-t-il évoluer sur les semaines à venir ? On n'en mettrait pas notre main à couper, puisque cela entraînerait une autre problématique. Qui installer comme latéral droit, costume qui revient normalement à "AMN" ? Hans Hateboer n'est pas prêt physiquement et surtout, n'a pas amené de garanties. Kluivert a certes montré un beau visage contre le champion d'Europe, après une sortie satisfaisante face au Real Betis (2-0), mais peut-il vraiment être le numéro un ? Il y a des doutes.

Sans le prêt de Saël Kumbedi à Wolfsburg, la donne serait différente sans doute. On se souvient que Maitland-Niles avait entamé la saison dans une position plus offensive sur l'aile à Lens, devant le défenseur français. Lors de cette victoire 1 à 0, l'Anglais n'avait pas brillé, montrant son côté nonchalant et parfois trop facile avec le ballon.

Début de saison moyen pour "AMN"

Il faut également ajouter que le footballeur de 28 ans traverse un début d'exercice un peu trop quelconque, avec plusieurs prestations en dessous de son niveau réel. On le sait capable d'avoir des hauts et des bas, mais son rôle reste capital dans la construction du jeu lyonnais. À l'image du remarquable but de Malick Fofana face à Toulouse (1-2), il est presque toujours sollicité au départ des actions.

Évidemment, lorsque Nuamah sera disponible, la question ne se posera pas, ou quasiment pas. Mais en attendant, ce poste reste ouvert, un peu comme celui d'avant-centre. Avec de la place laissée à l'adaptation en fonction de l'équipe rencontrée. Le symbole, dirons-nous, de cette formation rhodanienne qui vit au jour le jour sur cet exercice 2025-2026, sans se projeter sur ce que sera demain.