Quatrième cape avec la Tchéquie pour Adam Karabec, et deuxième but lundi face à Gibraltar. Mathys de Carvalho était lui titulaire avec le Portugal U20 face à la Roumanie.

Après Nicolas Tagliafico (Argentine), deux autres joueurs vont prochainement réintégrer le groupe professionnel de l'OL. Lundi, Mathys de Carvalho et Adam Karabec ont conclu leur trêve internationale par des destins divers. Tous les deux titulaires avec le Portugal U20 et la Tchéquie, les Lyonnais ont obtenu des résultats contrastés.

Le milieu de terrain, par exemple, a disputé 65 minutes face à la Roumanie. Mais les Portugais n'ont pas réussi à dominer leur vis-à-vis, concédant le nul un partout dans cette affiche de l'Elite League. Pourtant, ils menaient 1 à 0 après 15 minutes avec le but contre son camp de Darius Falcusan. Ce dernier se rattrapera dès la 25e en égalisant.

90 minutes au total pour de Carvalho

Après la victoire face à l'Italie vendredi, durant laquelle il a joué les 25 dernières minutes, le Rhodanien et ses compatriotes manquent l'occasion d'enchaîner un sixième succès de rang. Pour le footballeur de 20 ans, il s'agissait de sa troisième cape avec les U20.

Plus de réussite en revanche pour Adam Karabec. L'ailier était encore une fois titulaire avec la République tchèque contre Gibraltar. Un match quasiment amical puisque les Tchèques savaient qu'ils termineraient deuxièmes de leur poule des éliminatoires au Mondial. Ils ont néanmoins bien fait le travail en l'emportant à domicile 6 à 0.

Karabec enchaîne avec la République tchèque

L'attaquant de l'OL est resté sur le terrain durant l'ensemble de la partie, inscrivant la quatrième réalisation des siens. Son second but après celui marqué face aux Iles Féroé en octobre. Déjà passeur décisif contre Saint-Marin jeudi dernier (1-0), il a vécu un rassemblement faste, lui qui semblait un peu moins performant sur les précédentes sorties avec l'Olympique lyonnais. De bon augure avant les échéances de fin d'année.

Il en profite aussi pour gagner sa place, pourquoi pas comme titulaire, dans l'optique des barrages à la Coupe du monde en mars. Un autre moment important pour le joueur de 22 ans.