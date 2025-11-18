Actualités
Adam Karabec avec la République tchèque
Adam Karabec avec la République tchèque (@Fédération tchèque)

OL : de Carvalho (Portugal U20) titulaire, Karabec (Tchéquie) buteur

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Quatrième cape avec la Tchéquie pour Adam Karabec, et deuxième but lundi face à Gibraltar. Mathys de Carvalho était lui titulaire avec le Portugal U20 face à la Roumanie.

    Après Nicolas Tagliafico (Argentine), deux autres joueurs vont prochainement réintégrer le groupe professionnel de l'OL. Lundi, Mathys de Carvalho et Adam Karabec ont conclu leur trêve internationale par des destins divers. Tous les deux titulaires avec le Portugal U20 et la Tchéquie, les Lyonnais ont obtenu des résultats contrastés.

    Le milieu de terrain, par exemple, a disputé 65 minutes face à la Roumanie. Mais les Portugais n'ont pas réussi à dominer leur vis-à-vis, concédant le nul un partout dans cette affiche de l'Elite League. Pourtant, ils menaient 1 à 0 après 15 minutes avec le but contre son camp de Darius Falcusan. Ce dernier se rattrapera dès la 25e en égalisant.

    90 minutes au total pour de Carvalho

    Après la victoire face à l'Italie vendredi, durant laquelle il a joué les 25 dernières minutes, le Rhodanien et ses compatriotes manquent l'occasion d'enchaîner un sixième succès de rang. Pour le footballeur de 20 ans, il s'agissait de sa troisième cape avec les U20.

    Plus de réussite en revanche pour Adam Karabec. L'ailier était encore une fois titulaire avec la République tchèque contre Gibraltar. Un match quasiment amical puisque les Tchèques savaient qu'ils termineraient deuxièmes de leur poule des éliminatoires au Mondial. Ils ont néanmoins bien fait le travail en l'emportant à domicile 6 à 0.

    Karabec enchaîne avec la République tchèque

    L'attaquant de l'OL est resté sur le terrain durant l'ensemble de la partie, inscrivant la quatrième réalisation des siens. Son second but après celui marqué face aux Iles Féroé en octobre. Déjà passeur décisif contre Saint-Marin jeudi dernier (1-0), il a vécu un rassemblement faste, lui qui semblait un peu moins performant sur les précédentes sorties avec l'Olympique lyonnais. De bon augure avant les échéances de fin d'année.

    Il en profite aussi pour gagner sa place, pourquoi pas comme titulaire, dans l'optique des barrages à la Coupe du monde en mars. Un autre moment important pour le joueur de 22 ans.

    à lire également
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : de Carvalho (Portugal U20) et Karabec (Tchéquie) sur les terrains ce lundi
    1 commentaire
    1. cavegone
      cavegone - mar 18 Nov 25 à 8 h 48

      Karabec omniprésent. Cette qualité de pied ! 🤩
      Quand Nuamah va revenir ça sera compliqué pour lui d’avoir du temps de jeu. Espérons qu’il réagisse bien.

      En tout cas j’ai plus de mal avec Sulc qu’avec lui en terme de qualité technique.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL : Maitland-Niles, ailier de circonstance ou véritable solution au poste ? 08:40
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : de Carvalho (Portugal U20) titulaire, Karabec (Tchéquie) buteur 08:00
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    OL - Mercato : Tagliafico ne ferme "pas la porte" à un départ l'été prochain 07:30
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    OL : Fonseca n'a plus que deux matchs à tenir 17/11/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines continuent leur sans-faute 17/11/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ? 17/11/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes s’entraînera à Décines mardi avant de rallier Turin 17/11/25
    Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
    OL - Mercato : Tagliafico revient sur son été libre 17/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue 1 : l’OL parmi les clubs français les plus concernés par la trêve 17/11/25
    Lassine Sinayoko, attaquant d'Auxerre
    Avant d’affronter l’OL, Auxerre traverse une vraie zone de turbulences 17/11/25
    Juventus - OL
    Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage 17/11/25
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    En pleine réorganisation à Eagle Football, Textor dément être ruiné 17/11/25
    Lucas Chevalier, le numéro 2 des Bleus.
    Avec Chevalier, le PSG supplante l’OL chez les Bleus sous Deschamps 17/11/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait (presque) tous ses potentiels adversaires 17/11/25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : de Carvalho (Portugal U20) et Karabec (Tchéquie) sur les terrains ce lundi 17/11/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : reprise de l’entraînement ce lundi après-midi 17/11/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Hegerberg, la reine qui veut retrouver son trône européen 17/11/25
    Barcelone : Samuel Umtiti (ex-OL) raconte sa traversée du désert 16/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut