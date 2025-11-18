Ayant prolongé son contrat jusqu'en juin 2027 durant l'été, Nicolas Tagliafico a fait le choix de la raison. Toutefois, un départ de l'OL à l'été 2026 n'est pas à exclure pour celui qui aura alors 34 ans.

Ce ne fut pas un choix par défaut et il le maintient. Quand bien même il aurait pu s'offrir un nouveau challenge à l'étranger en juillet dernier, Nicolas Tagliafico a finalement fait le choix de la stabilité. Malgré les déboires économiques de l'OL, l'Argentin n'a pas profité de son statut de joueur libre et a prolongé l'aventure entre Rhône et Saône. Une bonne surprise pour les supporters lyonnais, tout heureux de voir leur guerrier gaucher continuer. Ayant signé un nouveau contrat jusqu'en juin 2027, Tagliafico est désormais lié jusqu'à ses 35 ans avec le club septuple champion de France.

"Il peut y avoir une possibilité après le Mondial"

Ira-t-il jusqu'au bout de cet engagement ? Rien n'est moins sûr. Dans l'entretien accordé à AS, l'ancien de l'Ajax avoue que la perspective de la Coupe du monde 2026 et donc la stabilité que peut représenter l'OL ont joué dans sa décision. La même qui l'avait poussé à rejoindre la capitale des Gaules à l'été 2022 avant le Mondial au Qatar. En juillet 2026, une fois la Coupe du monde sur le continent américain terminée, Nicolas Tagliafico soufflera ses 34 bougies.

Le bon moment pour s'offrir un nouveau challenge ? Le principal intéressé ne ferme aucune porte. "Je ne ferme la porte à rien, vraiment, a-t-il répondu à AS sur un avenir en Liga. Avec ce climat, par exemple, dans le sud de l'Espagne, ce ne serait pas mal, mais bon, on verra, j'ai un contrat jusqu'en 2027 à Lyon, mais évidemment, j'ai une possibilité après la Coupe du monde… Le club sait aussi que si j'ai une autre option et que je souhaite changer, ils sont également ouverts à cette possibilité". Le classement en fin de saison et l'impact sur les finances joueront également un rôle dans les deux camps.