Karabec (OL) marque son premier but avec la Tchéquie

Entré en jeu à la mi-temps d’Îles Féroé - Tchéquie, Adam Karabec a inscrit son premier but en sélection. Néanmoins, l’ailier de l’OL et ses compatriotes vont devoir lutter jusqu’au bout pour accrocher un billet pour les barrages de la Coupe du monde 2026.

C’est presque un début de saison rêvé pour Adam Karabec. Débarqué à la surprise générale à l’OL, le gaucher devait avant tout être un joueur de rotation. Finalement, l’été lyonnais l’a propulsé dans le onze de Paulo Fonseca qui en a fait un des joueurs les plus utilisés sur les neuf premiers matchs. À ce nouveau statut en Ligue 1, Karabec y a ajouté deux premiers rassemblements avec la Tchéquie. Un premier en septembre suite à un forfait et un second durant ce mois d’octobre. S’il est resté sur le banc contre la Croatie, le numéro 7 rhodanien a joué la deuxième mi-temps aux Îles Féroé dimanche.

Victoire obligatoire contre Gibraltar en novembre

Quarante-cinq minutes pour inscrire un premier but en sélection (1-1, 78e), mais pas suffisant pour l’emporter ou même rapporter un point. Si la Tchéquie de Pavel Sulc, qui a joué 70 minutes, avait la possibilité de mettre la pression sur la Croatie en cas de succès, ce revers la met désormais sous la pression des Féroé. À un match de la fin des éliminatoires, la nation de l’Europe de l’Est n’a qu’un point d’avance sur son adversaire dominical dans la course aux barrages de la Coupe du monde 2026. Faux pas interdit en novembre à domicile contre Gibraltar.

Dimanche, Alejandro Gomes Rodriguez est redescendu avec les U18 de l'Angleterre et s'est incliné contre la France de Rémi Himbert. Score final de 2-2 mais victoire française aux tirs au but.