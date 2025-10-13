OL - Médias : pas de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi

Petite pause ce lundi pour Tant qu'il y aura des Gones. Votre émission d'actualité sur l'OL fait relâche en cette période internationale.

Du repos pour tout le monde. "Tant qu'il y aura des Gones" fera exceptionnellement une petite pause ce lundi 13 octobre. L'équipe menée par Razik Brikh ne sera pas présente pour un nouveau numéro de TKYDG. En cette période de trêve internationale, elle a décidé de faire relâche, comme les clubs à l'image de l'OL.

Retour de TKYDG le lundi 20 octobre

Mais vous retrouverez bien évidemment Nicolas Puydebois et Enzo Reale le lundi 20, deux jours après le déplacement à Nice comptant pour la 8e journée de Ligue 1. On avait laissé les deux consultants plutôt déçus du comportement des Lyonnais dans la défaite face à Toulouse. Seront-ils plus joyeux dans une semaine ? Tout le monde l'espère avec le retour des trois points entre Rhône et Saône.

Et en attendant une nouvelle émission, vous pouvez voir ou revoir nos précédents directs sur nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion. Ainsi qu'en podcast sur Spotify, Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.