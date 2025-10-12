L’OL abat un très gros travail sans ballon

Si l’OL peine à finir ses matchs depuis quelque temps, cela peut s’expliquer par un très gros travail dans la récupération du ballon. Depuis le début de la saison, la formation lyonnaise est la 2e en Europe à parcourir le plus de distance dans l’exercice.

Paulo Fonseca, une philosophie trop énergivore ? Pour certains observateurs, la réponse est oui. Dans sa volonté de créer un vrai collectif où chacun se bat pour l’autre, l’entraîneur portugais a insisté sur une volonté de presser haut pour étouffer l’adversaire. Avec un système en 4-2-4 utilisé notamment sur les gros matchs comme l’OM, Rennes et Lille, l’OL a joué son avant-centre. Il y a donc une volonté de multiplier les courses, qu’elles soient offensives pour tromper la défense adverse que défensives à la récupération du ballon. Cela demande ainsi des forces et un sacré bagage physique. Sur ce début de saison et donc neuf matchs disputés, huit joueurs ont disputé au cumulé presque six matchs en entier. Une réelle dépense d'énergie, d’autant plus que l’OL subit généralement sur les fins de matchs. La faute à un pressing intense en première période ?

Des équipes à la forte possession

Selon les données récoltées par l’Observatoire du football, l’OL fait partie des équipes qui courent le plus pour une récupération rapide du ballon. Avec 14,58km parcourus par match, les coéquipiers de Corentin Tolisso s’installent sur la deuxième marche sur les cinq grands championnats européens derrière le PSG (14,94). Manchester City complète le podium, suivi par le Bayern Munich. Cela montre aussi que ce n’est pas parce qu’on monopolise le ballon que l’on coure moins. Mais peut-être que l’OL le paye dans l’efficacité offensive, à force de faire un gros travail à la récupération.