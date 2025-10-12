Actualités
Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
Les joueurs de l’OL après la défaite contre Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Une trop grande envie de maîtrise ou simple fatigue pour l'OL ?

  • par David Hernandez

    • Dimanche dernier, l’OL avait laissé passer l’opportunité d’être leader de la Ligue 1 face à Toulouse. Entre déficit physique et suffisance pour aller chercher le break, nos deux consultants de "Tant qu’il y aura des Gones" ont des visions différentes sur le sujet.

    Déjà une semaine sans OL et pour certains, l’attente est bien trop longue. En cette période de trêve internationale, il faut faire le dos rond en attendant que la Ligue 1 revienne. Il va falloir patienter jusqu’à samedi prochain et un déplacement à Nice pour les joueurs de Paulo Fonseca. Un déplacement jamais facile à appréhender, d’autant plus qu’il intervient deux semaines après une défaite plus que frustrante contre Toulouse. Moussa Niakhaté a rapidement confié qu’"il ne faudra pas oublier ce match, car il y a beaucoup d’enseignements à en tirer." Ils étaient nombreux lors de cette rencontre de la 7e journée et les Lyonnais ne peuvent se permettre de les répéter au risque que le coup derrière la nuque passager ne se transforme en une vraie migraine.

    Une suffisance a chassé

    C’est le maître mot qui a été mis en avant dès le coup de sifflet final. À l’image de l’erreur d’Ainsley Maitland-Niles sur l’égalisation toulousaine, l’OL a joué un peu trop facile pendant 45 minutes. Dans le foot de haut niveau, cela se paye forcément à un moment ou un autre. Les Lyonnais en ont fait l’amère expérience et sont passés d’une place de leader de la Ligue 1 à quatrième. C’est loin d’être rédhibitoire, mais la lune de miel du début de saison aurait pu être encore plus belle. Tout n’est pas à jeter, mais cette fin de match s’ajoute à celles déjà compliquées des dernières semaines.

    Contre LensRennes ou encore Lille, pour ne rester que sur la Ligue 1, les dernières minutes avaient ressemblé à des heures, à force de trop subir et surtout de ne pas faire le break plus rapidement. "À 1-0, c’est de notre responsabilité d’aller chercher le deuxième but, de jouer vers l’avant, et on l’a mal fait. Donc, on s’expose", avait mis en avant le défenseur sénégalais. Un constat que valide Nicolas Puydebois dans "Tant qu’il y aura des Gones". "On a voulu jouer la maitrise, mais je préfère qu’on soit ambitieux, qu’on pousse pour aller marquer ce deuxième but." L’OL avait-il tout simplement les ingrédients pour aller chercher ce deuxième but ? Avec aucune grosse occasion après le 1-0, les Lyonnais ont déjoué. Par feignantise ou déficit physique ?

    Des organismes qui commencent à tirer la langue

    Sur ce point, nos deux consultants dans TKYDG ne sont pas forcément d’accord. Si Enzo Reale évoque "un manque de pragmatisme en fin de match", l’ancien milieu concède avoir vu un "déficit physique sur la deuxième mi-temps". La gestion de l’effectif soulève forcément une question surtout après n’avoir fait que deux changements dans cette partie donc un anecdotique à la 90e minute. "Même si tu veux gérer le 1-0, tu dois faire rentrer du sang neuf pour garder un peu mieux le ballon, des joueurs frais dans l’entrejeu pour garder le ballon dans le camp adverse", avance Nicolas Puydebois qui concède que la "fatigue se fait logiquement sentir après 90 minutes". Seulement, comme pour Jorge Maciel, ce ne doit pas être une excuse pour l’ancien gardien de l’OL. "S’il y a de la fatigue, tu dois jouer encore plus simple. Or, contre Toulouse, on s’est compliqué la vie par moment. Donc, plus qu’une question physique, on a failli dans la maitrise technique."

    Ce constat, le staff lyonnais l’a fait, mais personne ne peut mettre de côté le manque de profondeur du banc, ou plutôt de solutions viables. Ils sont huit à avoir passé le cap des 500 minutes et certains n’ont presque pas soufflé. Alors forcément, à un moment ou un autre, cela se ressent sur les performances. Maitland-Niles n’a pas été souverain, Tolisso est moins influent, tandis que Fofana cherche la bonne carburation. Autant de maux que Paulo Fonseca doit guérir pour continuer la belle épopée. Car le matériel est là pour s’offrir une saison sans tourment. Mais attention danger, comme aime-t-on le répéter dans TKYDG.

    à lire également
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L’OL Légendes en exhibition ce dimanche à Colombier-Saugnieu (10h30)

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Une trop grande envie de maîtrise ou simple fatigue pour l'OL ? 09:00
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    Académie : les U17 de l'OL gagnent et mettent la pression 08:10
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L’OL Légendes en exhibition ce dimanche à Colombier-Saugnieu (10h30) 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : l'OL doit apprendre à rester vigilant jusqu'au bout 11/10/25
    Florent Balmont, ancien milieu de l'OL, désormais entraîneur
    OL Académie : le derby face à Saint-Priest revient aux U19 11/10/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    OL - Capitanat : Tolisso a égalé Violeau et se rapproche de López 11/10/25
    Saël Kumbedi (OL) face à Dante (Nice)
    Nice encore sans son capitaine Dante face à l'OL ? 11/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue 1 : sans surprise, l'OL joue en effectif réduit 11/10/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Cécile Bessière pour arbitrer le match OL Lyonnes - Nantes 11/10/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    France U19 : Merah et Molebe (OL) en lice ce samedi 11/10/25
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Académie : les U19 et U17 veulent garder le rythme 11/10/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL : les attentes de Paolo Fonseca envers Enzo Molebe 11/10/25
    Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France - Jamaïque
    Équipe de France : Amel Majri (ex-OL Lyonnes) referme son chapitre international 11/10/25
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis et de Venise
    OL : Tessmann de retour avec les États-Unis... Les résultats internationaux des Lyonnais 11/10/25
    France : Samuel Umtiti (ex-OL) a reçu un hommage après sa retraite sportive 11/10/25
    Georges Mikautadze buteur lors d'OL - Rennes
    OL : "Nous n'avons pas le choix", quand Michele Kang évoque le départ de Georges Mikautadze 11/10/25
    Mathys De Carvalho face à Michael Olise lors de Bayern Munich - OL
    OL : Mathys De Carvalho, celui qu’on n’attendait pas  11/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut