Malick Fofana lors d'OL - Angers
Malick Fofana lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Fonseca fait passer un message à Fofana

  • par David Hernandez
  11 Commentaires

    • Bien moins à son avantage depuis quelques semaines avec l'OL, Malick Fofana paie un certain contrecoup. En conférence de presse, Paulo Fonseca n'a pas été tendre avec son joueur, estimant qu'il peut faire mieux.

    Dans la bonne dynamique de l'OL, il y a un joueur qui marque le coup, c'est Malick Fofana...

    Paulo Fonseca : J’attends plus de Malick. Je pense qu’il peut faire mieux, il a cette capacité. J’ai parlé avec lui, il peut être un joueur différent. Il a des bons moments, mais pour moi, la constance est très importante. Un joueur comme Malick doit être constant dans ses performances. Il ne peut pas faire un bon match, après deux matchs un peu moins bien. Il a besoin de cette constance. Je pense qu’il doit faire plus.

    Comment cela se travaille ?

    Il doit commencer par l'entraînement. Il doit comprendre que cette saison est importante pour lui. Il est un joueur avec beaucoup de qualités. Il est un joueur qui doit rejoindre un jour les meilleures équipes d’Europe. Mais il doit comprendre que c'est maintenant. Il doit faire maintenant. Mais c'est aussi une question mentale. Il doit comprendre que c'est un moment important pour lui et pour son futur.

    "Je suis une personne qui valorise le travail et non le nom"

    Il est un joueur aussi plus surveillé qu’il y a un an…

    Mais s’il pense comme ça, il ne pense pas bien, parce qu’il sait que je ne donne rien à un joueur. Il y a Afonso (Moreira) qui est venu pour progresser. Je suis un entraîneur qui pense qu’il faut être honnête avec le groupe. Les noms ne sont pas importants. La performance est importante. Aucun joueur ne doit penser qu’il est plus qu’un autre parce que je suis une personne qui valorise beaucoup le travail et la performance.

    Il est devenu l’atout numéro 1 offensif à l’OL avec une certaine pression. Cela peut jouer dans son rendement ?

    Il est un jeune joueur. Il doit bien gérer la pression. Il a une pression positive. Une pression très positive. Il doit apprendre, s'il sent cette pression et je crois qu'il peut sentir cette pression. Comme vous l'avez dit, c'est une pression normale d'un joueur qui a beaucoup de qualités. Il doit gérer bien la pression parce que la pression dans le foot est incroyable pour tous ceux qui sont ici. Mais il est un jeune joueur. J'ai parlé la dernière semaine avec Malick. Et je pense qu'il comprend comment c'est important cette année pour lui.

    11 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - sam 4 Oct 25 à 13 h 53

      Tout l'art du management...Gérer tous ses profils différents, du jeune joueur au plus expérimenté, chacun avec leur personnalité, leur origine et culture différentes etc...
      ET créer une équipe !
      Ce n'est pas un boulot de "pacotille "!

      Signaler
    2. Monark
      Monark - sam 4 Oct 25 à 13 h 59

      Moreira doit avoir plus de temps de jeu, sur ce qu’il a montré au cours de ses apparitions .

      Signaler
    3. Avatar
      olgoneforever - sam 4 Oct 25 à 14 h 16

      Monark...D'accord avec toi ! De bonnes entrées et avec une belle assurance comme Malick mais bien sûr un ton en dessous: il vient d'arriver.

      Signaler
    4. Avatar
      brad - sam 4 Oct 25 à 14 h 19

      Fofana doit passer ce pallier ou il a été la surprise dans ce championnat , sauf qu'aujourd'hui ces adversaires directs ont analysés faits et gestes , a lui de trouver une autre réponse avec l'aide de son 9 et 10 voir le 8 et son piston gauche , lui et eux peuvent aborder une autre solution pour se servir de sa vitesse et rendre positif son travail de percussion. Ceux cités attendent de sa vitesse et lui attend de ne pas faire tout tout seul , un juste milieu à trouver....

      Signaler
    5. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - sam 4 Oct 25 à 14 h 25

      C'est quand même des propos forts.
      Il sius-entend que Malick n'en fait peut-être pas assez à l'entraînement en ce moment.

      Signaler
    6. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 4 Oct 25 à 14 h 40

      On l'a vu qu'un nom était pas important, mettre Akouokou et Vertout contre Manchester ça a super bien fonctionné...
      Pathétique dirait pathetik

      Tout ce qui va se passer avec ce genre de déclaration public malsaine c'est que Malik en janvier demandera à partir...

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - sam 4 Oct 25 à 14 h 50

        De toute façon il n'a pas pour vocation à rester au club et à marquer de son empreinte l'histoire de l'OL.
        Donc bon, s'il ne met pas l'intensité ça ne coûte rien de le dire.
        C'est un élément majeur, c'est normal d'en attendre plus.
        Surtout quand on s'est débarrassé de Mikautadze pour le garder.

        Et ses propos sont quand même assez bienveillants dans l'ensemble car il dit ça dans son intérêt de carrière.

        Signaler
        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - sam 4 Oct 25 à 15 h 01

          Ce genre de situation déjà ça se règle dans le vestiaire pas dans les médias, si tu veux frustrer un joueur il n'y a pas mieux que cette pratique de communication débile.

    7. j.f.ol
      j.f.ol - sam 4 Oct 25 à 14 h 45

      Cette saison, ça marche sûrement mieux car il n'y a pas de "noms" dans l'effectif, pas de pseudos starlettes qui gagnent le double des autres ...
      Il a raison l'entraîneur de pacotille 😉

      Signaler
    8. Avatar
      Forest Gone - sam 4 Oct 25 à 15 h 05

      C'est une question de mindset chez Fofana. Début de melonite je dirais.

      Signaler
    9. gone16
      gone16 - sam 4 Oct 25 à 15 h 06

      fonseca fait cette sortie médiatique mais il a parlé au joueur avant a priori, il ne le prend pas en traître. de ce que je comprend, le joueur s est mis dans le confort et ne fait plus les efforts a l entraînement et ca se voit en match. lacombe disait bien on joue comme on s entraine. il est resté pour passer un palier et pour partir dans un tres grand club, pour cela il va devoir en faire plus sinon il n ira jamais là ou il vise. si le joueur réagit ca sera un gagnant gagnant pour le joueur et le club

      Signaler

