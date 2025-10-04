OL : Fonseca fait passer un message à Fofana

Bien moins à son avantage depuis quelques semaines avec l'OL, Malick Fofana paie un certain contrecoup. En conférence de presse, Paulo Fonseca n'a pas été tendre avec son joueur, estimant qu'il peut faire mieux.

Dans la bonne dynamique de l'OL, il y a un joueur qui marque le coup, c'est Malick Fofana...

Paulo Fonseca : J’attends plus de Malick. Je pense qu’il peut faire mieux, il a cette capacité. J’ai parlé avec lui, il peut être un joueur différent. Il a des bons moments, mais pour moi, la constance est très importante. Un joueur comme Malick doit être constant dans ses performances. Il ne peut pas faire un bon match, après deux matchs un peu moins bien. Il a besoin de cette constance. Je pense qu’il doit faire plus.

Comment cela se travaille ?

Il doit commencer par l'entraînement. Il doit comprendre que cette saison est importante pour lui. Il est un joueur avec beaucoup de qualités. Il est un joueur qui doit rejoindre un jour les meilleures équipes d’Europe. Mais il doit comprendre que c'est maintenant. Il doit faire maintenant. Mais c'est aussi une question mentale. Il doit comprendre que c'est un moment important pour lui et pour son futur.

"Je suis une personne qui valorise le travail et non le nom"

Il est un joueur aussi plus surveillé qu’il y a un an…

Mais s’il pense comme ça, il ne pense pas bien, parce qu’il sait que je ne donne rien à un joueur. Il y a Afonso (Moreira) qui est venu pour progresser. Je suis un entraîneur qui pense qu’il faut être honnête avec le groupe. Les noms ne sont pas importants. La performance est importante. Aucun joueur ne doit penser qu’il est plus qu’un autre parce que je suis une personne qui valorise beaucoup le travail et la performance.

Il est devenu l’atout numéro 1 offensif à l’OL avec une certaine pression. Cela peut jouer dans son rendement ?

Il est un jeune joueur. Il doit bien gérer la pression. Il a une pression positive. Une pression très positive. Il doit apprendre, s'il sent cette pression et je crois qu'il peut sentir cette pression. Comme vous l'avez dit, c'est une pression normale d'un joueur qui a beaucoup de qualités. Il doit gérer bien la pression parce que la pression dans le foot est incroyable pour tous ceux qui sont ici. Mais il est un jeune joueur. J'ai parlé la dernière semaine avec Malick. Et je pense qu'il comprend comment c'est important cette année pour lui.