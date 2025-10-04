En plus de Ruben buteur jeudi contre le RB Salzbourg avec l’OL, Patrick Kluivert a eu la chance de voir deux autres de ses fils marquer dans cette semaine.

Il y a eu comme une sorte de soulagement au moment de voir le ballon franchir la ligne et porter à 2-0 le score d’OL - RB Salzbourg jeudi soir. Une pression dissipée aussi bien en tribunes que sur le banc, mais aussi chez Ruben Kluivert lui-même. Son but de la tête n’effacera pas totalement sa prestation générale en Ligue Europa. Mais le défenseur va certainement prendre un peu plus de confiance avec cette première réalisation sous les couleurs lyonnaises. Avait-il été guidé par son frère cadet Shane, déjà buteur mardi ?

Justin Kluivert n'avait plus marqué depuis février

Peut-être bien, en tout cas, le plus jeune de la fratrie avait parfaitement lancé cette semaine chez les Kluivert. Entré en jeu lors du match de Youth League entre le FC Barcelone et le PSG, il a égalisé d'une superbe frappe enroulée (1-1, 57e) face au club parisien. Un but qui a relancé les Blaugranas, vainqueurs 2-1. Avec Ruben buteur en Ligue Europa, il ne manquait que Justin pour faire le tiercé gagnant et l’ancien Niçois n’a pas failli à sa mission. Opposé à Fulham avec Bournemouth, le joueur offensif néerlandais a marqué d'une splendide frappe de l’extérieur à dix minutes du terme pour donner l’avantage aux Cherries. À la maison, Patrick Kluivert devait avoir le sourire.