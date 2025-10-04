Actualités
Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
Ruben Kluivert lors d’OL – RB Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec Ruben buteur avec l'OL, la semaine réussie de la famille Kluivert

  • par David Hernandez

    • En plus de Ruben buteur jeudi contre le RB Salzbourg avec l’OL, Patrick Kluivert a eu la chance de voir deux autres de ses fils marquer dans cette semaine.

    Il y a eu comme une sorte de soulagement au moment de voir le ballon franchir la ligne et porter à 2-0 le score d’OL - RB Salzbourg jeudi soir. Une pression dissipée aussi bien en tribunes que sur le banc, mais aussi chez Ruben Kluivert lui-même. Son but de la tête n’effacera pas totalement sa prestation générale en Ligue Europa. Mais le défenseur va certainement prendre un peu plus de confiance avec cette première réalisation sous les couleurs lyonnaises. Avait-il été guidé par son frère cadet Shane, déjà buteur mardi ? 

    Justin Kluivert n'avait plus marqué depuis février

    Peut-être bien, en tout cas, le plus jeune de la fratrie avait parfaitement lancé cette semaine chez les Kluivert. Entré en jeu lors du match de Youth League entre le FC Barcelone et le PSG, il a égalisé d'une superbe frappe enroulée (1-1, 57e) face au club parisien. Un but qui a relancé les Blaugranas, vainqueurs 2-1. Avec Ruben buteur en Ligue Europa, il ne manquait que Justin pour faire le tiercé gagnant et l’ancien Niçois n’a pas failli à sa mission. Opposé à Fulham avec Bournemouth, le joueur offensif néerlandais a marqué d'une splendide frappe de l’extérieur à dix minutes du terme pour donner l’avantage aux Cherries. À la maison, Patrick Kluivert devait avoir le sourire.

    à lire également
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL : Fonseca fait passer un message à Fofana

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL : Fonseca fait passer un message à Fofana 13:36
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Avec Ruben buteur avec l'OL, la semaine réussie de la famille Kluivert 12:40
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    Avant OL - Toulouse, Abner a fait son retour à l'entraînement 11:50
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    Tagliafico (OL) lui aussi retenu pendant la trêve internationale 11:00
    La joies des joueurs de l'OL après le but d'Adam Karabec contre Metz
    OL - Toulouse : qui pour inscrire le 1000e but à Décines ? 10:15
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    Lens - OL Lyonnes (1-8) : Pierre Sage a assisté à la rencontre 09:30
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Martinez Novell (Toulouse) : "L’OL, une équipe à l’image de Fonseca" 08:45
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : la parole est à la défense 08:02
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    L'équipe de France féminine avec les joueuses de l'OL Alexane Lambert et Maïssa Fathallah
    OL Lyonnes : quatre Fenottes retenues pour le Mondial U17 07:30
    Vicki Becho à l'entraînement de l'OL
    Première Ligue : d'abord gêné par Lens, l'OL Lyonnes cartonne (1-8) 03/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : revivez le match Lens - OL Lyonnes 03/10/25
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lens 03/10/25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : six Lyonnais de plus appelés en sélection 03/10/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Le programme de l'OL académie ce week-end 03/10/25
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    50e match avec l'OL pour Moussa Niakhaté 03/10/25
    TKYDG YouTube
    OL - Médias : découvrez en avant-première le nouveau générique de "Tant qu'il y aura des Gones" 03/10/25
    Luis Diaz (Bayern Munich) face à Clinton Mata (OL)
    OL : Clinton Mata évoque sa "complicité" avec Moussa Niakahté 03/10/25
    45 000 billets écoulés pour OL - Toulouse 03/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut