Avant OL - Toulouse, Abner a fait son retour à l'entraînement

Trois jours après la Ligue Europa, l'OL retrouve la Ligue 1 contre Toulouse ce dimanche (15h). En marge de cette rencontre, Abner a fait son retour à l'entraînement.

Après des soins et du travail en salle vendredi au lendemain de la victoire en Ligue Europa, les joueurs de l'OL ont retrouvé le terrain ce samedi matin. Avec un enchaînement des matchs et la venue de Toulouse dimanche en milieu d'après-midi, c'est avant tout à une séance légère qu'ont eu le droit les coéquipiers de Corentin Tolisso. Les organismes commencent à tirer un peu et le staff rhodanien ne veut prendre aucun risque. Ils étaient dix-neuf joueurs de champs à répondre présents à vingt-quatre heures de la 7e journée de Ligue 1, dont un retour surprise.

Présent dès ce dimanche ?

Touché aux adducteurs avant la venue d'Angers, Abner a participé à la séance collective. Le Brésilien avait déjà été aperçu en séance individualisée mercredi, à la veille d'OL - RB Salzbourg, donc sa présence ce samedi est un signal positif. Sera-t-il malgré tout dans le groupe contre Toulouse alors que se profile la trêve internationale et ainsi une coupure de deux semaines ? Réponse dans les prochaines minutes avec la conférence de presse de Paulo Fonseca.