Actualités
Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens - OL
Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens – OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Abner touché aux adducteurs et forfait pour OL - Angers

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Présent à l’entraînement ce mercredi matin, Abner ne jouera finalement pas OL - Angers, vendredi soir (20h45). Le latéral brésilien s’est blessé aux adducteurs sur une frappe.

    Il devrait venir se présenter devant les journalistes ce mercredi en début d’après-midi, mais il n’en a rien été. Titulaire depuis le début de la saison avec l’OLAbner allait pouvoir en dire un peu plus sur les raisons de sa bonne dynamique depuis un mois. Seulement, il n’en aura pas l’occasion puisque le club a choisi de le déprogrammer. En cause ? Une blessure à l’entraînement ce mercredi matin. Pourtant, bien présent durant dès le début de la séance, le Brésilien a participé à la majeure partie avant de devoir quitter prématurément ses coéquipiers. Sur une frappe, le latéral a été touché à l’adducteur et ne pourra pas tenir sa place contre Angers, vendredi soir (20h45).

    Une remise à niveau physique pour Tagliafico

    Remplaçant sur les trois dernières rencontres de Ligue 1, Nicolas Tagliafico devrait donc logiquement connaitre sa première titularisation face au SCO. Ayant signé fin juillet un nouveau contrat avec l’OL, l’Argentin avait connu une préparation tronquée et avait dû se remettre au niveau physiquement sur le mois d’août. Resté sur le banc à Rennes, Tagliafico va pouvoir retrouver le onze lyonnais avant le retour de la Ligue Europa dans dix jours à Utrecht.

    à lire également
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Morton (OL) va connaitre sa sanction ce mercredi
    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 17 Sep 25 à 13 h 10

      Et bien c'est la scoumoune .
      Heureusement Taglia doit être opérationnel pour prendre le relais désormais .
      D'ou l'importance de doubler chaque poste , mais il faut de sacrés budgets comme au Qsg qui doivent avoir deux équipes pour jouer toutes les compétitions , 24 joueurs capables de commencer un match .

      Signaler
      1. j.f.ol
        j.f.ol - mer 17 Sep 25 à 13 h 17

        Et encore la ligue Europa n'a pas débuter !
        Si tout se met de travers, on peut avoir rapidement une infirmerie pleine, parfois, ça arrive et comme on n'a pas de banc de qualité, ça pourrait vite dérailler ...

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - mer 17 Sep 25 à 13 h 30

          C'est le gros risque avec cet effectif construit en période d'austérité , avec des bouts de ficelle !
          Je ne vois pas comment ils vont jouer les deux tableaux sauf à mettre les jeunes en ligua europa et sacrifier un peu celle ci .
          Franchement pour le coach , c'est pas facile .

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens - OL
    Abner touché aux adducteurs et forfait pour OL - Angers 13:00
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Morton (OL) va connaitre sa sanction ce mercredi 12:30
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - Angers : Fonseca peut compter sur un groupe sans Morton et Descamps 11:45
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    OL - Angers : Samuel Umtiti donnera le coup d'envoi 11:00
    Samuel Umtiti
    La retraite, Umtiti (ex-OL) y "pense depuis 18 mois" 10:15
    Benjamin Bouchouari au duel avec Jordan Veretout lors d'OL - Saint-Etienne
    Veretout amer par rapport à son année à l’OL 09:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    A Rennes, l’OL a fait l’expérience de ce qu’est le haut niveau 08:45
    Les joueuses de l'OL célèbrent le but de Melchie Dumornay contre le PSG
    OL Lyonnes : Dumornay et Heaps nommées pour les prix Concacaf 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Vignette TKYDG 15 09 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 septembre en podcast 07:30
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL est l'équipe affichant le plus de fautes en Ligue 1 16/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL - Arbitrage : Michael Gerlinger veut rencontrer la DTA et la FFF 16/09/25
    Daniel Congré, nouveau coordinateur sportif de l'OL
    OL : Daniel Congré assistera aux matchs depuis le banc de touche 16/09/25
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    OL : touché à Rennes, Rémy Descamps sera absent plusieurs semaines 16/09/25
    Rachid Ghezzal
    OL : pour Rachid Ghezzal, une première difficile, huit ans après 16/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : première exclusion d’un joueur de l’OL depuis avril 2024 16/09/25
    Vers une absence de diffusion pour Young Boys - OL en Ligue Europa 16/09/25
    Tifo des supporters de l'OL pour Anthony Lopes
    Lopes (ex-OL) "était très ému" après l'hommage des supporters 16/09/25
    OL Académie : Jason Nkelenda appelé avec l'équipe de France U16 16/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut