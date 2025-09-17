Abner touché aux adducteurs et forfait pour OL - Angers

Présent à l’entraînement ce mercredi matin, Abner ne jouera finalement pas OL - Angers, vendredi soir (20h45). Le latéral brésilien s’est blessé aux adducteurs sur une frappe.
Il devrait venir se présenter devant les journalistes ce mercredi en début d’après-midi, mais il n’en a rien été. Titulaire depuis le début de la saison avec l’OL, Abner allait pouvoir en dire un peu plus sur les raisons de sa bonne dynamique depuis un mois. Seulement, il n’en aura pas l’occasion puisque le club a choisi de le déprogrammer. En cause ? Une blessure à l’entraînement ce mercredi matin. Pourtant, bien présent durant dès le début de la séance, le Brésilien a participé à la majeure partie avant de devoir quitter prématurément ses coéquipiers. Sur une frappe, le latéral a été touché à l’adducteur et ne pourra pas tenir sa place contre Angers, vendredi soir (20h45).
Une remise à niveau physique pour Tagliafico
Remplaçant sur les trois dernières rencontres de Ligue 1, Nicolas Tagliafico devrait donc logiquement connaitre sa première titularisation face au SCO. Ayant signé fin juillet un nouveau contrat avec l’OL, l’Argentin avait connu une préparation tronquée et avait dû se remettre au niveau physiquement sur le mois d’août. Resté sur le banc à Rennes, Tagliafico va pouvoir retrouver le onze lyonnais avant le retour de la Ligue Europa dans dix jours à Utrecht.
Et bien c'est la scoumoune .
Heureusement Taglia doit être opérationnel pour prendre le relais désormais .
D'ou l'importance de doubler chaque poste , mais il faut de sacrés budgets comme au Qsg qui doivent avoir deux équipes pour jouer toutes les compétitions , 24 joueurs capables de commencer un match .
Et encore la ligue Europa n'a pas débuter !
Si tout se met de travers, on peut avoir rapidement une infirmerie pleine, parfois, ça arrive et comme on n'a pas de banc de qualité, ça pourrait vite dérailler ...
C'est le gros risque avec cet effectif construit en période d'austérité , avec des bouts de ficelle !
Je ne vois pas comment ils vont jouer les deux tableaux sauf à mettre les jeunes en ligua europa et sacrifier un peu celle ci .
Franchement pour le coach , c'est pas facile .