Abner touché aux adducteurs et forfait pour OL - Angers

Présent à l’entraînement ce mercredi matin, Abner ne jouera finalement pas OL - Angers, vendredi soir (20h45). Le latéral brésilien s’est blessé aux adducteurs sur une frappe.

Il devrait venir se présenter devant les journalistes ce mercredi en début d’après-midi, mais il n’en a rien été. Titulaire depuis le début de la saison avec l’OL, Abner allait pouvoir en dire un peu plus sur les raisons de sa bonne dynamique depuis un mois. Seulement, il n’en aura pas l’occasion puisque le club a choisi de le déprogrammer. En cause ? Une blessure à l’entraînement ce mercredi matin. Pourtant, bien présent durant dès le début de la séance, le Brésilien a participé à la majeure partie avant de devoir quitter prématurément ses coéquipiers. Sur une frappe, le latéral a été touché à l’adducteur et ne pourra pas tenir sa place contre Angers, vendredi soir (20h45).

Une remise à niveau physique pour Tagliafico

Remplaçant sur les trois dernières rencontres de Ligue 1, Nicolas Tagliafico devrait donc logiquement connaitre sa première titularisation face au SCO. Ayant signé fin juillet un nouveau contrat avec l’OL, l’Argentin avait connu une préparation tronquée et avait dû se remettre au niveau physiquement sur le mois d’août. Resté sur le banc à Rennes, Tagliafico va pouvoir retrouver le onze lyonnais avant le retour de la Ligue Europa dans dix jours à Utrecht.