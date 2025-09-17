Ligue 1 : Morton (OL) va connaitre sa sanction ce mercredi

Exclu dimanche à Rennes, Tyler Morton manquera la réception d’Angers vendredi soir. L’Anglais saura ce mercredi s’il sera absent seulement pour cette 5e journée de Ligue 1 ou plus.
La faute a été tellement grossière qu’elle a poussé Ruddy Buquet à devoir appliquer le règlement à la lettre. La tentative de croc-en-jambe par-derrière de Tyler Morton sur Kader Meïté a entraîné un carton rouge direct de l’arbitre central, à la grande stupéfaction du milieu de l’OL et du banc de touche lyonnais. Selon le règlement de l’IFAB, la décision de Buquet n’est pas aussi sévère que ce que l’on pourrait croire, mais il reste désormais à savoir combien de matchs de suspension vont être retenus contre Morton. Une chose est sûre, l’Anglais est d’ores et déjà absent pour la réception d’Angers vendredi soir au Parc OL.
Un match ferme ou plus ?
Est-ce que ce sera son seul match ? Après la défaite à Rennes (3-1), Matthieu Louis-Jean avait confié que l’OL allait se battre pour que l’ancien de Liverpool ne prenne pas plus. La voix lyonnaise sera-t-elle entendue alors que certaines décisions arbitrales de ce match ont été déjugées par la Direction Technique de l’arbitrage ces dernières heures ? Il faudra patienter jusqu’à ce mercredi dans la soirée pour le savoir. Le dossier Tyler Morton sera en effet étudié ce jour par la commission de discipline de la LFP.
Ce serait une petite consolation ,s’il ne manquait que le match de vendredi. On a besoin de lui à Lille.🙏🏽
Avez vous hier soir Aubameyang à commis le même tacle d antijeu par derrière contre un jour madrilène à quelques mètres aussi des cages adverses.
Sanction : un coup franc.
Les arbitres français en ligue1 sont-ils incompétents ou malhonnêtes?
pour moi les deux , c'est ce qu'on a dit et redit , le geste de Morton est d'antijeu mais pas dangereux , les fameuses 'fautes utiles' , on en voit à tous les matchs et il n'y a jamais rouge , c'est jaune la plupart du temps ( voir rien comme pour Aubameyang hier soir )
Salut
Moi, a la limite, ça ne me dérange pas plus que ça que prendre un rouge sur un tel acte d'antijeu, le truc, c'est que la regle doit être la même pour tous ce qui visiblement ne l'est pas si tu t'appelles le Real ou l'OL
Marseille, come l'OL en L1, s'est fait volé le match, au Real, on le sait que l'arbitre va te la mettre profond a la moindre occasion, ils vont par ailleurs encore snober la cérémonie du ballon d'or, pas très classe ce club bling bling
Selon que tu sois faible ou puissant ....
L'OM peut avoir les boules , ils découvrent l'arbitrage maison au Réal ...
La logique voudrait qu'il prenne 1 match ferme + 1 en sursis