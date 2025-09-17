Ligue 1 : Morton (OL) va connaitre sa sanction ce mercredi

Exclu dimanche à Rennes, Tyler Morton manquera la réception d’Angers vendredi soir. L’Anglais saura ce mercredi s’il sera absent seulement pour cette 5e journée de Ligue 1 ou plus.

La faute a été tellement grossière qu’elle a poussé Ruddy Buquet à devoir appliquer le règlement à la lettre. La tentative de croc-en-jambe par-derrière de Tyler Morton sur Kader Meïté a entraîné un carton rouge direct de l’arbitre central, à la grande stupéfaction du milieu de l’OL et du banc de touche lyonnais. Selon le règlement de l’IFAB, la décision de Buquet n’est pas aussi sévère que ce que l’on pourrait croire, mais il reste désormais à savoir combien de matchs de suspension vont être retenus contre Morton. Une chose est sûre, l’Anglais est d’ores et déjà absent pour la réception d’Angers vendredi soir au Parc OL.

Un match ferme ou plus ?

Est-ce que ce sera son seul match ? Après la défaite à Rennes (3-1), Matthieu Louis-Jean avait confié que l’OL allait se battre pour que l’ancien de Liverpool ne prenne pas plus. La voix lyonnaise sera-t-elle entendue alors que certaines décisions arbitrales de ce match ont été déjugées par la Direction Technique de l’arbitrage ces dernières heures ? Il faudra patienter jusqu’à ce mercredi dans la soirée pour le savoir. Le dossier Tyler Morton sera en effet étudié ce jour par la commission de discipline de la LFP.