Actualités
Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
Tyler Morton exclu lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Ligue 1 : Morton (OL) va connaitre sa sanction ce mercredi

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Exclu dimanche à Rennes, Tyler Morton manquera la réception d’Angers vendredi soir. L’Anglais saura ce mercredi s’il sera absent seulement pour cette 5e journée de Ligue 1 ou plus.

    La faute a été tellement grossière qu’elle a poussé Ruddy Buquet à devoir appliquer le règlement à la lettre. La tentative de croc-en-jambe par-derrière de Tyler Morton sur Kader Meïté a entraîné un carton rouge direct de l’arbitre central, à la grande stupéfaction du milieu de l’OL et du banc de touche lyonnais. Selon le règlement de l’IFAB, la décision de Buquet n’est pas aussi sévère que ce que l’on pourrait croire, mais il reste désormais à savoir combien de matchs de suspension vont être retenus contre Morton. Une chose est sûre, l’Anglais est d’ores et déjà absent pour la réception d’Angers vendredi soir au Parc OL.

    Un match ferme ou plus ?

    Est-ce que ce sera son seul match ? Après la défaite à Rennes (3-1), Matthieu Louis-Jean avait confié que l’OL allait se battre pour que l’ancien de Liverpool ne prenne pas plus. La voix lyonnaise sera-t-elle entendue alors que certaines décisions arbitrales de ce match ont été déjugées par la Direction Technique de l’arbitrage ces dernières heures ? Il faudra patienter jusqu’à ce mercredi dans la soirée pour le savoir. Le dossier Tyler Morton sera en effet étudié ce jour par la commission de discipline de la LFP.

    à lire également
    Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens - OL
    Abner touché aux adducteurs et forfait pour OL - Angers
    6 commentaires
    1. Monark
      Monark - mer 17 Sep 25 à 12 h 47

      Ce serait une petite consolation ,s’il ne manquait que le match de vendredi. On a besoin de lui à Lille.🙏🏽

      Signaler
    2. Avatar
      olgoneforever - mer 17 Sep 25 à 12 h 54

      Avez vous hier soir Aubameyang à commis le même tacle d antijeu par derrière contre un jour madrilène à quelques mètres aussi des cages adverses.
      Sanction : un coup franc.
      Les arbitres français en ligue1 sont-ils incompétents ou malhonnêtes?

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mer 17 Sep 25 à 12 h 56

        pour moi les deux , c'est ce qu'on a dit et redit , le geste de Morton est d'antijeu mais pas dangereux , les fameuses 'fautes utiles' , on en voit à tous les matchs et il n'y a jamais rouge , c'est jaune la plupart du temps ( voir rien comme pour Aubameyang hier soir )

        Signaler
        1. j.f.ol
          j.f.ol - mer 17 Sep 25 à 13 h 10

          Salut
          Moi, a la limite, ça ne me dérange pas plus que ça que prendre un rouge sur un tel acte d'antijeu, le truc, c'est que la regle doit être la même pour tous ce qui visiblement ne l'est pas si tu t'appelles le Real ou l'OL
          Marseille, come l'OL en L1, s'est fait volé le match, au Real, on le sait que l'arbitre va te la mettre profond a la moindre occasion, ils vont par ailleurs encore snober la cérémonie du ballon d'or, pas très classe ce club bling bling

        2. Juni38
          Juni38 - mer 17 Sep 25 à 13 h 33

          Selon que tu sois faible ou puissant ....

          L'OM peut avoir les boules , ils découvrent l'arbitrage maison au Réal ...

    3. olympiklyon
      olympiklyon - mer 17 Sep 25 à 13 h 31

      La logique voudrait qu'il prenne 1 match ferme + 1 en sursis

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens - OL
    Abner touché aux adducteurs et forfait pour OL - Angers 13:00
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Morton (OL) va connaitre sa sanction ce mercredi 12:30
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - Angers : Fonseca peut compter sur un groupe sans Morton et Descamps 11:45
    Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
    OL - Angers : Samuel Umtiti donnera le coup d'envoi 11:00
    Samuel Umtiti
    La retraite, Umtiti (ex-OL) y "pense depuis 18 mois" 10:15
    Benjamin Bouchouari au duel avec Jordan Veretout lors d'OL - Saint-Etienne
    Veretout amer par rapport à son année à l’OL 09:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    A Rennes, l’OL a fait l’expérience de ce qu’est le haut niveau 08:45
    Les joueuses de l'OL célèbrent le but de Melchie Dumornay contre le PSG
    OL Lyonnes : Dumornay et Heaps nommées pour les prix Concacaf 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Vignette TKYDG 15 09 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 septembre en podcast 07:30
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL est l'équipe affichant le plus de fautes en Ligue 1 16/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL - Arbitrage : Michael Gerlinger veut rencontrer la DTA et la FFF 16/09/25
    Daniel Congré, nouveau coordinateur sportif de l'OL
    OL : Daniel Congré assistera aux matchs depuis le banc de touche 16/09/25
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    OL : touché à Rennes, Rémy Descamps sera absent plusieurs semaines 16/09/25
    Rachid Ghezzal
    OL : pour Rachid Ghezzal, une première difficile, huit ans après 16/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : première exclusion d’un joueur de l’OL depuis avril 2024 16/09/25
    Vers une absence de diffusion pour Young Boys - OL en Ligue Europa 16/09/25
    Tifo des supporters de l'OL pour Anthony Lopes
    Lopes (ex-OL) "était très ému" après l'hommage des supporters 16/09/25
    OL Académie : Jason Nkelenda appelé avec l'équipe de France U16 16/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut