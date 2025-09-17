Cinq jours après la défaite à Rennes, l’OL va retrouver la Ligue 1 avec la réception d’Angers vendredi (20h45). Hormis Tyler Morton, suspendu, et Rémy Descamps, blessé, Paulo Fonseca pouvait compter sur son groupe au complet.

Relever la tête pour ne pas tomber dans une spirale négative. Après trois victoires de suite en Ligue 1, l’OL a mordu la poussière (3-1) dimanche dernier à Rennes. Un revers qui a laissé des regrets aussi bien par le scénario après avoir mené 1-0, mais aussi en raison des différentes décisions arbitrales. Après un peu de repos lundi, les joueurs de Paulo Fonseca ont entamé la préparation de leur 5e match de la saison face à Angers au Parc OL. Il faudra être prêt pour ne pas enchaîner une deuxième défaite de suite en Ligue 1. Pour ce rendez-vous, la formation lyonnaise devrait être au complet, enfin quasiment au complet puisque deux absences sont déjà actées.

Greif titulaire contre Angers

Celle de Tyler Morton, exclu à Rennes dimanche, et Rémy Descamps, qui est reparti de Bretagne avec une blessure à la main qui le tiendra éloigné des terrains pour un mois. Ce mercredi matin, Dominik Greif a donc poursuivi une préparation avec Lassine Diarra et Yvann Konan qui doit l’amener à une première titularisation avec l’OL. Si Fonseca va devoir ajuster son onze de départ après la suspension de Morton, le Portugais pourra s’appuyer sur le même groupe que le week-end dernier. Tout le monde était disponible, Alejandro Gomes Rodriguez étant de nouveau avec le groupe après avoir joué en réserve vendredi dernier.