Samuel Umtiti lors de Naples - Lecce
Samuel Umtiti lors de Naples – Lecce (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

OL - Angers : Samuel Umtiti donnera le coup d'envoi

  • par Antoine Lio

    • Après avoir raccroché les crampons, Samuel Umtiti retrouvera le Parc OL pour lancer la rencontre face à Angers.

    Une visite de courtoisie au GOLTC, l'annonce de sa retraite, ses confidences sur sa carrière… Samuel Umtiti fait les choses bien et n'oublie pas le club qui lui a permis d'atteindre les sommets. Il aura l'occasion d'être salué par le peuple lyonnais dans l'antre décinoise vendredi soir (20h45). L'ancien défenseur donnera en effet le coup d'envoi fictif d'OL-Angers, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. Une jolie manière de fermer définitivement la page de joueur professionnel… Et d'écrire un nouveau chapitre en tant que nouveau consultant DAZN.

    Une victoire de l'OL pour finir en beauté ?

    L'OL, le FC Barcelone, Lille et Lecce. Sans oublier une carrière internationale riche en émotions (31 capes, 4 buts), ponctuée d'un but héroïque en demi-finale contre la Belgique. Puis évidemment ce sacre historique en finale face à la Croatie en 2018. Pas trop mal. Enfant du club arrivé à huit ans à Décines, quoi de mieux qu'un quatrième succès pour l'OL afin de rendre hommage à Samuel Umtiti ?

    Ce vendredi soir (20 h 45), les hommes de Paulo Fonseca en auront l'occasion. Devant un Angers logiquement en difficulté depuis le début de saison (une victoire, une défaite et deux nuls). L'objectif ? Se relancer après le revers à Rennes et faire le plein de confiance avant le déplacement à Utrecht, en Ligue Europa.

    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - Angers : Fonseca peut compter sur un groupe sans Morton et Descamps

