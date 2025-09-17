Actualités
Samuel Umtiti
Samuel Umtiti (Photo by Pau BARRENA / AFP)

La retraite, Umtiti (ex-OL) y "pense depuis 18 mois"

  • par Antoine Lio

    • Après avoir tiré sa révérence du football, Samuel Umtiti est revenu sur sa blessure et son impact sur la suite de sa carrière.

    C'est dans l'antre du Parc OL que Samuel Umtiti a décidé d'annoncer qu'il raccrochait les crampons. Formé à l'OL (2012-2016) avec 170 rencontres disputées, une Coupe de France et un Trophée des champions, l'ancien défenseur de 31 ans avait forcé son corps à l'orée de la Coupe du monde 2018. Une compétition dans laquelle il s'est illustré face à la Belgique, en jouant les sauveurs avec son coup de casque sur corner en demi-finale.

    Mais en toile de fond, malgré le sacre historique, c'est une compétition qui lui aura aussi valu le reste de sa carrière… Alors prendre sa retraite, l'ex-international français (31 capes, 4 buts) l'avait déjà dans un coin de sa tête. "C’est une décision à laquelle je pensais depuis un an et demi déjà. Je venais juste de me faire opérer, a-t-il révélé. Le LOSC m’a soutenu et aidé, donc je me devais d’aller au bout. J’avais pris cette décision-là d’arrêter après cette saison."

    "Je n’ai pas de regret."

    "Honnêtement, ça a été rapide car mentalement ça a été dur ces dernières années. Ce que j’ai pu vivre avec les blessures. Je pense que je suis tombé à plusieurs reprises et je me suis relevé comme je pouvais, a poursuivi le champion du monde 2018. Mais, au bout d’un moment, le corps et la tête disent stop. Je pense que j’ai fait tout ce que je pouvais et devais en tant que joueur. Je n’ai pas de regret. Ça a été mentalement dur, les blessures à répétition. On se demande pourquoi ? C’est la vie. Il y a des hauts et des bas et il faut relativiser."

    Arrivé à huit ans à l'OL, Samuel Umtiti est revenu sur l'héritage de l'académie lyonnaise qui lui a permis une telle carrière. "Je retiens les personnes avec qui j'étais, comme un Cyrille Dole qui a été incroyable", a-t-il raconté. J'ai grandi en tant que joueur au niveau de la technique, de la tactique et de l'intelligence de jeu. Mais aussi en tant qu'humain, la rigueur était tellement importante et elle m'a suivi le long de ma carrière. Si j' n'avais pas cette rigueur, je pense que j'aurais arrêté depuis un moment." Désormais, le gamin de Ménival va se concentrer sur l'obtention de ses diplômes d'entraîneur.

