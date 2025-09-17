Actualités
Benjamin Bouchouari au duel avec Jordan Veretout lors d'OL - Saint-Etienne
Benjamin Bouchouari au duel avec Jordan Veretout lors d’OL – Saint-Etienne (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Veretout amer par rapport à son année à l’OL

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Passé par l’OL la saison passée, Jordan Veretout ne gardera pas que des bons souvenirs de son passage entre Rhône et Saône. Le milieu regrette notamment son utilisation sur le terrain.

    Il a fait partie du grand ménage estival pour réduire le train de vie de l’OL. À l’image d’Alexandre Lacazette, Nemanja Matic ou encore Duje Caleta-Car, Jordan Veretout a mis les voiles, en raison de l’importance qu’il pouvait avoir dans la masse salariale excessive du club lyonnais. Face aux promesses faites à la DNCG, il a donc fallu réduire la voilure et trouver des points de chute à des éléments plus vraiment désirés. Le milieu français a donc rejoint le club qatari d’Al-Arabi SC.

    Recruté quatre millions d’euros en septembre 2024 en qualité de joker, l'OL a finalement bradé Veretout un an plus tard. Un transfert de 500 000€ ainsi qu'un intéressement de 50% sur une future vente. Même de ce côté-là, il a fallu jouer serré, comme l’a confié l’international français au Média Carré"Lyon était exigeant au niveau financier, donc il y a eu un peu un bras de fer, mais toujours dans le respect. J'aurais pu rejoindre mon nouveau club bien plus tôt".

    "On ne m'a pas mis dans les meilleures conditions"

    Le dernier épisode d’un mariage qui n’a pas pris entre l’OL et Jordan Veretout. Sorti du loft de l’OM pour renforcer l’entrejeu rhodanien, l’ancien Nantais a beaucoup joué durant cette saison 2024-2025, mais n’a jamais semblé être dans son élément. C’est en substance ce qu’il a déclaré dans son entretien. "Ce n'est pas ma meilleure saison à Lyon", confie le milieu de terrain. J'avais à cœur de partir le plus rapidement possible. Je suis venu ici pour apporter mon expérience... on ne m'a pas mis dans les meilleures conditions, jamais à mon vrai poste. C'était peut-être à moi de plus m'adapter aussi" L’idylle n’était donc pas faite pour durer entre les deux parties.

    3 commentaires
    1. Avatar
      stylo - mer 17 Sep 25 à 9 h 41

      C'est vrai, je trouve qu'il n'a pas assez souvent été mis sur le banc

      Signaler
      1. RBV
        RBV - mer 17 Sep 25 à 10 h 21

        Pas mieux 🤣
        Fausse valeure ce joueur…après on pourra dire qu’on ne l’a pas mis dans les meilleures conditions pour performer mais bon…
        Quel intérêt de récupérer à tout prix ce mec du loft de l’OM, un grand mystère…

        Signaler
    2. Avatar
      Lorenzo74 - mer 17 Sep 25 à 9 h 59

      🤣🤣🤣

      Signaler

    derniers commentaires
