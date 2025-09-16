Actualités
Samuel Umtiti
Samuel Umtiti (Photo by Pau BARRENA / AFP)

Mercato : clap de fin pour Samuel Umtiti (ex-OL)

  par Gwendal Chabas
  2 Commentaires

    • Lundi, Samuel Umtiti a officialisé la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Champion du monde 2018, il a joué 170 rencontres avec l'OL, son club formateur.

    La nouvelle ne sera pas très surprenante au vu des dernières informations. Surtout si on considère son absence des pelouses depuis plus d'un an et demi. Lundi, sur ses réseaux sociaux, dans une vidéo tournée à Décines, Samuel Umtiti a confirmé qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Handicapé depuis de longues années par les blessures, le défenseur n'a pas souhaité se lancer dans un nouveau défi.

    Formé à l'Olympique lyonnais, avec lequel il a joué 170 matchs entre 2012 et 2016, l'international français aura remporté la Coupe de France et le Trophée des champions en 2012 avec son premier club. Parti ensuite au FC Barcelone (2016-2022), avant de passer par Lecce (2022-2023) et Lille (2023-2025), il se sera souvent battu contre les pépins physiques pour exprimer son potentiel.

    Depuis 2018, il n'a jamais retrouvé toutes ses sensations

    Tout cela part notamment de la Coupe du monde 2018, qu'il gagnera avec les Bleus. Un titre exceptionnel, mais qui aura un impact pour le reste de sa vie de joueur à cause de son genou gauche. En partie blessé durant le tournoi, Umtiti ne se débarrassera jamais de ses ennuis.

    De ses débuts en Coupe de France en janvier 2012 face à Lyon-La Duchère, jusqu'à sa dernière apparition officielle le 21 janvier 2024, dans cette même compétition avec le LOSC, il aura joué presque 400 rencontres en club et en sélection.

    Plusieurs titres à son palmarès

    À 31 ans, le gaucher, footballeur élégant mais capable d'être dur sur l'homme, tourne une page importante de sa vie. "Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir... J'ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et coéquipiers que j'ai côtoyés", a écrit Umtiti.

    Outre le Mondial en Russie, le natif de Yaoundé, au Cameroun, a glané deux championnats d'Espagne (2018-2019). On ajoutera à cette moisson trois Coupes d'Espagne (2017, 2018, 2021) ou encore une Coupe du monde U20 en 2013.

    1. Avatar
      Sébastien TTP - mar 16 Sep 25 à 10 h 19

      La bonne décision pour lui
      Bonne retraite big Sam

    2. Bioman
      Bioman - mar 16 Sep 25 à 10 h 25

      31 ans, surement difficile à encaisser. Il avait sembler être revigoré par son passage à Lecce. Dommage !

