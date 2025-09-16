Rennes - OL (3-1) : Rémy Descamps malheureux jusqu'au bout

Un peu court et gêné par un Rennais sur l'égalisation, Rémy Descamps est en plus crédité d'un but contre son camp sur la deuxième réalisation bretonne de dimanche (3-1). Une action sur laquelle il est malheureux.

Après trois sorties presque idylliques cette saison, Rémy Descamps est, à l'image de l'OL, redescendu un peu sur terre dimanche. Évidemment, tout ne lui est pas imputable, comme au reste de l'équipe d'ailleurs, mais l'ancien Nantais n'a pas vécu sa meilleure soirée au Roazhon Park.

Tout a pourtant très bien démarré, avec l'ouverture du score de Corentin Tolisso. L'Olympique lyonnais maîtrisait d'ailleurs globalement la première période. Le second acte était plus délicat, mais les hommes de Paolo Fonseca géraient tant bien que mal leur avance. Ensuite, est arrivée l'exclusion de Tyler Morton, et vingt minutes en enfer pour ses partenaires.

Une action assez improbable

Rémy Descamps, pas énormément sollicité jusqu'à là, était trop court et gêné dans son intervention par Jérémy Jacquet sur le corner menant à l'égalisation. Et sur la deuxième réalisation rennaise, il voyait la frappe de Kader Meïté se transformer en coup de billard avant d'atterrir dans sa cage. Non sans avoir touché les montants auparavant.

Pas cadrée, la tentative de l'attaquant breton a d'abord été déviée par Tanner Tessmann, puis par le poteau, le bras de Descamps, la barre transversale, avant de rentrer. Beaucoup de réussite pour Rennes dans ce succès (3-1), moins pour l'OL et pour son gardien. Car lundi, la Ligue a officiellement accordé un but contre son camp au portier de 29 ans. Ce qui semble assez logique.

Il a fini avec un strapp

Au-delà de cette phase de jeu, il a surtout connu une frayeur sur l'égalisation. On l'a en effet vu être strappé aux doigts. Il a été touché par le pied du défenseur bretillien sur ce geste. De quoi encore laisser des regrets aux Lyonnais, qui en ont déjà beaucoup sur cette rencontre.