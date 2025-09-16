OL : le Rennais Anthony Rouault devait être exclu

Comme attendu, la Direction de l'arbitrage a confirmé ce que tout le monde pressentait. Le Rennais Anthony Rouault n'aurait pas dû terminer le match face à l'OL.
En avril dernier, Matthieu Louis-Jean était déjà sorti de sa réserve pour des faits similaires au cours du derby perdu 2 à 1 par l'OL. Dimanche, le directeur technique a de nouveau pris la parole pour exprimer son incompréhension vis-à-vis de l'arbitrage français. Après la semelle de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso, c'est celle d'Anthony Rouault sur Khalis Merah qui fait polémique.
Semelle sur le mollet puis la cheville de Merah
Enfin polémique, pas tellement. La grande majorité des acteurs et des observateurs de ce sport sont d'accord pour dire que le défenseur rennais méritait un carton rouge sur cette action de la 18e minute. Mais les arbitres du match Rennes - Olympique lyonnais (3-1) n'en faisaient visiblement pas partie. Une erreur pour la Direction de l'arbitrage de la FFF.
Lundi, dans la soirée, elle a publié son habituel communiqué pour revenir sur les points chauds du week-end. Et comme on pouvait si attendre, elle a confirmé que le footballeur breton n'aurait pas dû terminer la rencontre. En effet, "la faute est réalisée à l'aide d'une semelle qui vient directement impacter la face externe du mollet droit" de Merah.
La VAR n'a pas prévenu l'arbitre
Un geste mettant "clairement en danger l'intégrité physique de la victime". Ce qui aurait dû entraîner "l'exclusion" du fautif. Dans ce débrief, on dispose également des retours de la VAR, qui a bien contrôlé l'action, mais n'a pas appelé Ruddy Buquet, le central. Stéphanie Frappart estimait que le point d'impact était "haut", mais que le pied du Bretillien "ne reste pas" sur le mollet du Rhodanien "et glisse". L'OL devra se contenter de ces explications. Sachant que Rouault a en plus égalisé pour Rennes, de quoi augmenter la frustration.
Le rapport de la Direction de l'arbitrage :
"La faute commise par le joueur rennais est réalisée à l'aide d'une semelle qui vient directement impacter la face externe du mollet droit du joueur lyonnais, avec une intensité qui se déplace ensuite sur le haut de la cheville de ce dernier. Ce geste sanctionnable met clairement en danger l'intégrité physique de la victime. En conséquence, le joueur fautif aurait dû être exclu pour s'être rendu coupable d'une faute grossière et l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage était attendue."
Alors pour Frappart il n'y a pas faute , même pas jaune .
Ok , dans ce cas elle justifie comment le rouge sur Morton ?
Bref , l'OL aurait du gagner ce match , c'est trois points volés .
Elle arbitrera de nouveau ce week-end et peut-être même Lyon plus tard dans l’année…tout va bien, circulez…
Mais comment peut-on la laisser arbitrer des matchs de professionnels nationaux et internationaux ?
Une honte pour la profession et les instances . Et Mr Buquet qui revient de seconde division ?
LAMENTAAAAABLE.
Et ça nous coûte certainement les 3 points.
Pour ta dernière phrase, on peut en douter. La direction de l'arbitrage n'a fait aucune allusion à cette action et au rouge la sanctionnant...
Rouge direct, généralement, c'est deux matches.
Quand on revoit les images au ralenti, c'est impressionnant.
Heureusement que sur l'action, la jambe de Khalis tourne légèrement sur le contact sinon la blessure aurait pu être très grave.
Mais d'après Mme Frappart, tout va bien, le pied de Rouault a ensuite "glissé" sur la jambe de Merah, pour elle, "c'est bon"! Circulez, y a rien à voir.
Que d'incompétence !
Je pensais qu'elle n'avait pas visionné les images, mais si ! C'est encore plus grave que ce que je croyais.
Et c'est une arbitre internationale qui prend ce genre de décision !
Lamentable.
C'est bien beau toute cette repentance mais au final on se fait niquer 3 points.
@Juni38: tu le sais j'en suis sûr, elle ne peut l'appeler que pour un rouge, pas pour un jaune.
Mais c'est vrai qu'on se pose des questions. L'erreur est humaine mais ils sont deux à la VAR, il paraîtrait logique que l'un des deux au moins soit lucide.
Incompréhensible 😕
Allons, "c'est haut, mais ça ne reste pas. Ça glisse"
Je pense que cette phrase va la suivre longtemps dans sa carrière, surtout avec les images associées.
Rarement vu un geste aussi flagrant et excusé aussi lamentablement par un arbitre.
J'ai déjà dénoncé la promotion abusive de cette médiocre arbitre, juste parce que c'est une femme et qu'elle doit absolument être mise en valeur. Bon, on a vu d'autres arbitres "hommes" être aussi lamentables, mais là c'était le corporatisme qui était leur armure, bien moins solide puisque là s'ajoute au corporatisme habituel l'ultra-féminisme abusif.
Du coup, on va la subir encore longtemps en L1.
Attention, au début et avant de l'avoir vu dans ses œuvres, je trouvais que c'était très bien, et même très intelligent de confier le sifflet et les responsabilités à une femme, des femmes même plus tard. Avec la compétence, cela aurait certainement était bénéfique au niveau des relations joueurs-staff et corps arbitral.
Mais pour que ce soit le cas, il faudrait quand même mieux sélectionner et former avant de lancer dans le grand bain et assurer une exemplarité positive.
Quant à Monsieur Buquet, clairement il était sous pression pour son retour et s'est réfugié derrière le VAR qui n'a pas fait son boulot encore une fois (enfin, plusieurs fois dans ce match!).
J'espère qu'à tout le moins, le carton de Morton sera annulé et transformé en jaune et qu'un carton rouge rétroactif sera "décerné" au joueur rennais coupable de ce geste bien plus dangereux, en toute logique.
Et personne n'évoque ou ne parle de l'absence d'images sur le 1er but rennais finalement accordé après visionnage de la VAR?? Le joueur semble hors jeu d'après les images arrêtées !
+ l'arbitre qui ne prend pas la peine de se déplacer pour aller voir les images 😠
pied au dessus de la cheville = rouge, point barre, il y a une règle, pourquoi elle ne l'applique pas ? peut-être que si Khalis était blessé avec une jambe en moins, alors ....... , et encore, même pas vu la décision que prend M. Letexier pour Stassin à Sainté, Coco qui ne peut pas continuer le match, qui sort sur civière = jaune pour le steph et comme Rouault, c'est lui qui marque le but vainqueur .
Je dois passer à autre chose, je ne digère pas
Le carton de Morton ne sera pas transformé en carton jaune, puisque la FFF a dit qu'il était justifié, "il a donc mis en danger l'intégrité du rennais" ????? , en lui faisant un "croche-patte" et d'ailleurs le rennais a continué sa course, arrêtée par le sifflet de l'arbitre 🤔