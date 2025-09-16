Clément Turpin choisi pour arbitrer OL - Angers vendredi

Après les polémiques du week-end, l'OL se prépare à recevoir Angers vendredi. Un match dirigé par l'expérimenté Clément Turpin.

Cette nomination était attendue. Avec les événements de dimanche à Rennes (3-1), l'OL sera sans doute particulièrement attentif à la prestation du futur arbitre pour son duel contre Angers vendredi (20h45). L'annonce est tombée lundi. Clément Turpin sera aux commandes de cette affiche de la cinquième journée de Ligue 1.

Officiel bien connu en France et même en Europe, il dirigera sa première rencontre de l'Olympique lyonnais cette saison. Mais dans sa carrière, le natif d'Oullins, qui représente la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, a souvent croisé les Rhodaniens. Il a dirigé cinquante de leurs matchs. La dernière fois, c'était en février 2024, lors du succès 1 à 0 contre Nice.

Pression sur la vidéo

Dans sa tâche, Clément Turpin comptera sur ses assistants Nicolas Danos et Benjamin Pagès. Le quatrième arbitre et remplaçant en cas de pépin sera Thierry Bouille. Autre choix des instances qui pourrait compter, celui à la VAR. Le duo Hamid Guenaoui - Bruno Coué aura une lourde tâche.

Les remontrances de Matthieu Louis-Jean à l'encontre de la vidéo ne sont sûrement pas passées inaperçues chez les arbitres. Et comme après chaque partie ayant suscité la polémique (justifiée ou non) le travail des hommes en noir sera très scruté.