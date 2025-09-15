Actualités
Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
Khalis Merah lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

L’OL rit jaune sur la semelle reçue par Merah à Rennes

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Au lendemain de la défaite à Rennes, l'OL a joué la carte de l'humour pour s'offusquer de l'absence de sanction sur la semelle reçue par Khalis Merah.

    Après les déclarations post-match de Matthieu Louis-Jean ou encore Moussa Niakhaté, l'OL a décidé d'ironiser sur l'action controversée sur Khalis Merah. Au lendemain de la défaite contre le Stade Rennais (3-1), le club lyonnais a mis un brin d'humour pour faire passer un peu mieux la pilule de la décision ou plutôt l'absence de décision de Ruddy Buquet à la 18e minute. "Trop d'électricité sur le terrain, surtension qui a apparemment coupé les écrans du VAR...", a commenté l'OL dans une publication sur X partageant la vidéo de l'action où l'on voit Anthony Rouault poser ses crampons sur le tibia de Merah.

    Tolisso : "Une impression de déjà-vu"

    Victime de cette agression restée impunie, le milieu de terrain lyonnais n'a pas manqué de réagir sur son compte Instagram avec un émoji circonspect. Il n'a pas été le seul à utiliser les réseaux sociaux pour montrer son incompréhension. Corentin Toxico a noté comme "une impression de déjà-vu" en référence à l'action dont il avait été victime contre Saint-Étienne en avril dernier. De son côté, Clinton Mata s'est contenté d'un émoji avec une bouche zippée, comme s'il préférait ne pas dire tout le fond de sa pensée. Après cette injustice, l'OL va malgré tout devoir rapidement passer à autre chose pour se remettre la tête à l'endroit contre Angers, vendredi soir (20h45).

    à lire également
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Rennes - OL (3-1) : Maciel n’a pas apprécié l’attitude de Beye
    2 commentaires
    1. Dragon2332
      Dragon2332 - lun 15 Sep 25 à 13 h 31

      Est-ce que l'OL va porter une plainte officielle ou y a-t-il un éventuel recours ?

      Signaler
    2. Avatar
      ciresglover - lun 15 Sep 25 à 13 h 35

      une revelation dans l'article : Corentin Toxico.....euh y a un truc que j'ai raté? oui c'est un compte instagram d'un Fan? en 1ere lecture ca fait bizarre.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    L’OL rit jaune sur la semelle reçue par Merah à Rennes 13:15
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Rennes - OL (3-1) : Maciel n’a pas apprécié l’attitude de Beye 12:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    OL, arbitrage, Descamps, Greif… votre avis nous intéresse 11:45
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    Avec sa défaite à Rennes, l’OL quitte le podium de Ligue 1 11:00
    Anthony Rouault, défenseur de Rennes
    Rennes - OL (3-1) : Rouault revient sur son geste envers Merah 10:15
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Niakhaté après Rennes - OL (3-1) : "Être juste dans les deux sens" 09:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : une première chute en trois temps 08:45
    Rudy Buquet lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : Louis-Jean peste contre l’arbitrage et la VAR 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 07:30
    Malick Fofana lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 14/09/25
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL sombre en fin de match à Rennes (3-1) 14/09/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL toujours sans vrai 9 contre Rennes 14/09/25
    Tanguy, supporter de l'OL
    Le jeune supporter de l’OL Tanguy s’en est allé 14/09/25
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Anthony Lopes (ex-OL) atteint la barre des 400 matchs en Ligue 1 14/09/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    Entre Rennes et l’OL, des rotations opposées 14/09/25
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL Académie : les U17 sans pitié contre le FC Lyon 14/09/25
    L'attaquant de Monaco, Breel Embolo
    Contre l'OL, Rennes mise sur son duo Embolo - Lepaul 14/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Rennes - OL : la défense, nouvelle force lyonnaise 14/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut