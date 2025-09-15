L’OL rit jaune sur la semelle reçue par Merah à Rennes

Au lendemain de la défaite à Rennes, l'OL a joué la carte de l'humour pour s'offusquer de l'absence de sanction sur la semelle reçue par Khalis Merah.

Après les déclarations post-match de Matthieu Louis-Jean ou encore Moussa Niakhaté, l'OL a décidé d'ironiser sur l'action controversée sur Khalis Merah. Au lendemain de la défaite contre le Stade Rennais (3-1), le club lyonnais a mis un brin d'humour pour faire passer un peu mieux la pilule de la décision ou plutôt l'absence de décision de Ruddy Buquet à la 18e minute. "Trop d'électricité sur le terrain, surtension qui a apparemment coupé les écrans du VAR...", a commenté l'OL dans une publication sur X partageant la vidéo de l'action où l'on voit Anthony Rouault poser ses crampons sur le tibia de Merah.

Tolisso : "Une impression de déjà-vu"

Victime de cette agression restée impunie, le milieu de terrain lyonnais n'a pas manqué de réagir sur son compte Instagram avec un émoji circonspect. Il n'a pas été le seul à utiliser les réseaux sociaux pour montrer son incompréhension. Corentin Toxico a noté comme "une impression de déjà-vu" en référence à l'action dont il avait été victime contre Saint-Étienne en avril dernier. De son côté, Clinton Mata s'est contenté d'un émoji avec une bouche zippée, comme s'il préférait ne pas dire tout le fond de sa pensée. Après cette injustice, l'OL va malgré tout devoir rapidement passer à autre chose pour se remettre la tête à l'endroit contre Angers, vendredi soir (20h45).