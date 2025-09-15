Actualités
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l’OL (AFP)

Rennes - OL (3-1) : Maciel n’a pas apprécié l’attitude de Beye

  • par David Hernandez

    • Suite à la victoire de Rennes face à l’OL, Jorge Maciel n’a que moyennement apprécié l’attitude d’Habib Beye sur le banc. Le Portugais estime qu’il faut avoir la victoire modeste.

    Il y avait de l’électricité dans l’air au Roazhon Park dimanche soir. Que ce soit sur le terrain ou sur les bancs. Au moment du carton rouge donné à Tyler Morton, un début d’échauffourée a eu lieu sur le pré entre les différents acteurs de cette rencontre de la 4e journée de Ligue 1. Cela s’est ensuite propagé sur les bancs de touche. Un premier ballon pas forcément rendu par Jorge Maciel à Quentin Merlin a provoqué un début de colère chez le latéral rennais, mais aussi son entraîneur Habib Beye. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de le faire remarquer au quatrième arbitre au moment de l’un des buts rennais.

    Cette tension s’est poursuivie jusqu’au coup de sifflet final et quelques échanges tendus entre Beye et certains membres du staff de l’OL. "Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner, a expliqué Jorge Maciel, l'entraîneur adjoint de l'OLIl (Beye) fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer ! Je pense qu'autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l'arbitre à se concentrer sur le terrain, et nous les professionnels du foot, on doit se respecter."

    Maciel : "On a eu les occasions de tuer le match"

    Entre la joie rennaise d’avoir renversé le match avec une victoire 3-1 et la frustration lyonnaise de repartir avec zéro point de Bretagne, les sentiments se sont logiquement mélangés, donnant ces scènes de tension sur la touche. Toutefois, au moment de livrer son analyse sur le match, Maciel est conscient que l’OL a laissé passer sa chance. "On a pas mal contrôlé le match, et on a des regrets parce qu’on a deux ou trois occasions de tuer le match. On sait par expérience que dans ces moments-là, il faut alors être plus en alerte. Sur ce match, on a vu qu’on doit encore s’améliorer sur le changement de rythme, dans notre jeu offensif." Des manques qui ont en partie coûté à l’OL ce quatrième succès consécutif en Ligue 1.

    à lire également
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    L’OL rit jaune sur la semelle reçue par Merah à Rennes

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    L’OL rit jaune sur la semelle reçue par Merah à Rennes 13:15
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Rennes - OL (3-1) : Maciel n’a pas apprécié l’attitude de Beye 12:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    OL, arbitrage, Descamps, Greif… votre avis nous intéresse 11:45
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    Avec sa défaite à Rennes, l’OL quitte le podium de Ligue 1 11:00
    Anthony Rouault, défenseur de Rennes
    Rennes - OL (3-1) : Rouault revient sur son geste envers Merah 10:15
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Niakhaté après Rennes - OL (3-1) : "Être juste dans les deux sens" 09:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : une première chute en trois temps 08:45
    Rudy Buquet lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : Louis-Jean peste contre l’arbitrage et la VAR 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 07:30
    Malick Fofana lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 14/09/25
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL sombre en fin de match à Rennes (3-1) 14/09/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL toujours sans vrai 9 contre Rennes 14/09/25
    Tanguy, supporter de l'OL
    Le jeune supporter de l’OL Tanguy s’en est allé 14/09/25
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Anthony Lopes (ex-OL) atteint la barre des 400 matchs en Ligue 1 14/09/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    Entre Rennes et l’OL, des rotations opposées 14/09/25
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL Académie : les U17 sans pitié contre le FC Lyon 14/09/25
    L'attaquant de Monaco, Breel Embolo
    Contre l'OL, Rennes mise sur son duo Embolo - Lepaul 14/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Rennes - OL : la défense, nouvelle force lyonnaise 14/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut