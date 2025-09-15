Rennes - OL (3-1) : Maciel n’a pas apprécié l’attitude de Beye

Suite à la victoire de Rennes face à l’OL, Jorge Maciel n’a que moyennement apprécié l’attitude d’Habib Beye sur le banc. Le Portugais estime qu’il faut avoir la victoire modeste.

Il y avait de l’électricité dans l’air au Roazhon Park dimanche soir. Que ce soit sur le terrain ou sur les bancs. Au moment du carton rouge donné à Tyler Morton, un début d’échauffourée a eu lieu sur le pré entre les différents acteurs de cette rencontre de la 4e journée de Ligue 1. Cela s’est ensuite propagé sur les bancs de touche. Un premier ballon pas forcément rendu par Jorge Maciel à Quentin Merlin a provoqué un début de colère chez le latéral rennais, mais aussi son entraîneur Habib Beye. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de le faire remarquer au quatrième arbitre au moment de l’un des buts rennais.

Cette tension s’est poursuivie jusqu’au coup de sifflet final et quelques échanges tendus entre Beye et certains membres du staff de l’OL. "Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner, a expliqué Jorge Maciel, l'entraîneur adjoint de l'OL. Il (Beye) fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer ! Je pense qu'autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l'arbitre à se concentrer sur le terrain, et nous les professionnels du foot, on doit se respecter."

Maciel : "On a eu les occasions de tuer le match"

Entre la joie rennaise d’avoir renversé le match avec une victoire 3-1 et la frustration lyonnaise de repartir avec zéro point de Bretagne, les sentiments se sont logiquement mélangés, donnant ces scènes de tension sur la touche. Toutefois, au moment de livrer son analyse sur le match, Maciel est conscient que l’OL a laissé passer sa chance. "On a pas mal contrôlé le match, et on a des regrets parce qu’on a deux ou trois occasions de tuer le match. On sait par expérience que dans ces moments-là, il faut alors être plus en alerte. Sur ce match, on a vu qu’on doit encore s’améliorer sur le changement de rythme, dans notre jeu offensif." Des manques qui ont en partie coûté à l’OL ce quatrième succès consécutif en Ligue 1.