OL, arbitrage, Descamps, Greif… votre avis nous intéresse

Ce lundi, « Tant qu’il y aura des Gones » fait son retour en direct à 19h. Le retour sur la défaite de l’OL à Rennes s’annonce salé.

C’est un lendemain qui déchante sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi à partir de 19h. Après la parenthèse enchantée du mois d’août, l’OL a connu sa première défaite de la saison en Ligue 1. Bien que menant au score jusqu’à la 80e minute, la formation lyonnaise a encaissé trois buts en dix minutes et surtout en infériorité numérique. Coupable d’un acte d’antijeu à 80m de son but, Tyler Morton a été sévèrement exclu par Ruddy Buquet et a entraîné son équipe dans sa chute. L’expulsion du milieu anglais est-elle la cause principale de ce premier revers lyonnais cette saison ou l’OL aurait-il fini par rompre après avoir subi pendant toute la deuxième mi-temps ?

La situation des gardiens trop floue ?

Ce contretemps breton casse la dynamique positive de la formation de Paulo Fonseca malgré le fait d’avoir vu des belles choses en première mi-temps. D’ailleurs, le coaching du Portugais est-il à pointer du doigt ? A-t-il été trop tardif ou trop frileux ? Vous avez la parole sur ce thème, tout comme celui concernant la question du gardien. Descamps a encaissé ses premiers buts de la saison à Rennes et Fonseca a confié qu’il n’avait pas "un numéro 1" en tête avant la rencontre. Ce flou autour de la situation de Descamps et Greif peut-il s’avérer négatif collectivement ?

Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article. Ce numéro de Tant qu'il y aura des Gones débutera en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion.