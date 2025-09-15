Avec sa défaite à Rennes, l’OL quitte le podium de Ligue 1

Battu pour la première fois de la saison, l’OL n’a pas réussi à répondre aux différents résultats du week-end sur les autres terrains de Ligue 1. Après quatre journées, les Lyonnais sont désormais quatrièmes à trois points du PSG.

Il fallait bien que la série s’arrête à un moment ou un autre. Après trois succès en août pour lancer sa saison, l’OL a été stoppé net par le Stade Rennais dimanche soir (3-1). Pourtant, voir les Lyonnais réaliser la passe de quatre pour la première fois depuis 1981 a tenu pendant 80 minutes. Seulement, le carton rouge de Tyler Morton et certaines décisions arbitrables ont eu raison de ces douze points sur douze possibles. Avec ce premier revers de la saison, les joueurs de Paulo Fonseca quittent un podium qu’il avait retrouvé depuis l’ouverture de cette campagne 2025-2026 et sont à présent quatrièmes du championnat.

Engranger de la confiance face à Angers

La faute à cette défaite, mais aussi aux résultats durant le week-end en Ligue 1. Ce n’est bien sûr qu’un début de championnat, mais avec un 12 sur 12 avant d’affronter Angers vendredi (20h45) à Décines, l’OL se serait mis dans les meilleures dispositions avant de se lancer dans la Ligue Europa mais surtout de se déplacer à Lille, le dimanche 28 septembre. Avec dix points, les Dogues sont d’ailleurs les nouveaux dauphins du PSG grâce à leur victoire sur le gong contre Toulouse (2-1).