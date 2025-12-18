Actualités
Licence de Bernard Lhomme
Licence de Bernard Lhomme (@OL)

Vainqueur deux fois de la Coupe de France avec l'OL, Bernard Lhomme est décédé

  • par Gwendal Chabas

    • Il a porté à 295 reprises le maillot de l'OL de 1966 à 1976, et gagné deux fois la Coupe de France. Bernard Lhomme est décédé en ce mois de décembre, à 82 ans.

    C'est un grand nom de l'histoire de l'OL qui est parti ces dernières heures. À 82 ans, Bernard Lhomme est mort à quelques jours de son anniversaire, lui qui est né un 25 décembre, en 1942. Un monument puisque cet ancien défenseur a passé l'ensemble de sa carrière à l'Olympique lyonnais. Il a rejoint le club en 1965, lançant sa carrière l'année suivante aux côtés de trois compères lorrains retenus après un essai, Raymond Schwinn, Jean Palka, Christian Navacchi.

    Bernard Lhomme a alors 23 ans, et commence son histoire avec la formation rhodanienne durant la saison 1966-1967. Footballeur technique et rapide, il compense son sens tactique rudimentaire par une énergie de tous les instants. Ce qui lui permettra de jouer 295 rencontres avec ce maillot (le 16e plus haut total actuellement) et de garnir son armoire à trophées.

    Il a joué avec Chiesa, Lacombe et Di Nallo

    Ce latéral gauche d'1,69m, il gagnera la Coupe de France en 1967, jouant cinq parties, mais pas la finale. Il sera bien titulaire en revanche lors du sacre en 1973. Autre moment de gloire, son but en 1968 qui permet à la réserve de remonter au niveau National.

    Ex-coéquipier d'Yves Chauveau, Raymond Domenech, Serge Chiesa, Bernard Lacombe ou encore Fleury Di Nallo, Bernard Lhomme était aussi surnommé "Pépé". Un pseudonyme qui lui vient du mythique Brésilien membre de la fabuleuse équipe de Santos.

    Il était hospitalisé depuis plusieurs années dans un établissement de santé, depuis lequel il soutenait encore son OL. Olympique-et-Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

