Globalement très au-dessus de ses adversaires, l'OL Lyonnes a maîtrisé la phase de classement de la Ligue des champions. Il termine deuxième et atteint son objectif en vue des quarts de finale.

C'est ce qui s'appelle assumer ses propos. Contrairement au tenant du titre, Arsenal, l'OL Lyonnes est directement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, comme il l'avait souhaité. Une ambition affichée dès l'entame du tournoi, avec cette victoire par exemple chez les Anglaises en ouverture (1-2). Puis, les joueuses de Jonatan Giráldez ont poursuivi sur cette lancée afin de négocier presque idéalement leurs cinq autres rencontres.

Résultat, un seul accroc, face à la Juventus Turin (3-3), d'une importance moindre. Et encore, menées 3 à 0, les coéquipières de Wendie Renard sont parvenues à revenir en deuxième période, ne passant pas loin de l'emporter sur le fil (3-3). Pour le reste, elles ont assez aisément dominé leurs rivales, de St Pölten (3-0) à l'Atlético de Madrid mercredi (4-0), en passant par Wolfsburg (3-1).

L'OL Lyonnes et le Barça en favoris ?

Assuré d'une place en barrage après quatre journées, le club lyonnais a profité des deux derniers rendez-vous à Manchester United (0-3) et contre les Madrilènes pour confirmer sa position dans le top 4, et achever cette première partie de l'épreuve au deuxième rang. Le FC Barcelone le devance certes, mais il compte 16 points lui aussi. Il aura seulement manqué quelques buts supplémentaires aux Rhodaniennes (+13 contre +17 aux Espagnoles).

Après le succès de mercredi, les sourires étaient donc de rigueur dans les couloirs du Parc OL. "C'était notre objectif. On devait absolument le faire. Nous avons réussi notre mission et je pense que nous avons fait ce qu'il fallait avec ce bilan positif, retenait Kadidiatou Diani, décisive face à l'Atlético. On aurait pu faire mieux car il y a un match nul, mais retenons ce qu'on a fait de bien."

Les quarts de finale au printemps

Son entraîneur également se réjouissait du parcours jusqu'à présent. "Oui je suis satisfait. Dans l'ensemble, nous avons fait une très bonne phase de classement, soulignait Jonatan Giráldez. On a réalisé plusieurs belles performances et accompli notre objectif."

Maintenant, les championnes de France devront patienter jusqu'au printemps 2026, puisque les quarts de finale auront lieu les 24-25 mars et 1er et 2 avril. Une longue attente avant de retrouver la Coupe d'Europe. "Finalement, ça ne nous change pas des années précédentes, rappelait, à raison, Kadidiatou Diani. D'ici là, on a le temps de bien se préparer."

Les Lyonnaises recevront tous les matchs retours

Surtout, les Fenottes vont découvrir assez vite quels seront leurs possibles adversaires ce jeudi. En effet, ce 18 décembre, aura lieu le tirage au sort intégral de la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Elles sauront alors qui seront les deux barragistes qu'elles pourraient retrouver au tour suivant. L'UEFA désignera le tableau jusqu'à la finale, avec deux certitudes : l'OL Lyonnes et le Barça ne s'affronteront pas avant une hypothétique finale de la Ligue des champions. De plus, ils recevront toutes les rencontres retours tant qu'ils seront en lice.