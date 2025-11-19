Mené 3-0, l'OL Lyonnes limite la casse contre la Juventus

Mené 3-0 à la mi-temps, l'OL Lyonnes a trouvé les ressources nécessaires pour revenir dans la partie. Dans cette soirée turinoise, les Lyonnaises se contenteront certainement de ce point (3-3), qui reste frustrant.
C'est un scénario comme il en arrive rarement dans le football. Et encore moins avec l'OL Lyonnes. Pourtant, ce mercredi soir, les Lyonnaises ne sont pas passées loin de la correctionnelle contre la Juventus Turin. Après trois victoires en trois matchs, elles ont connu leur premier accroc de la saison en Ligue des champions, mais aussi toutes compétitions confondues. Seulement, la désillusion aurait pu être encore plus grande sans une réaction d'orgueil en deuxième mi-temps. Un esprit conquérant qui a permis à l'OL Lyonnes d'effacer les trois buts de retard à la pause et de partager les points avec la formation italienne (3-3).
On s'en sort bien avec ce nul. Le 5-1 était pas loin pour les italiennes.
Je vais retenir qu'une joueuse Diani, elle a fait un match fantastique.
Davantage que Melchie qui a aussi bougé mais avec moins de résultats.
Nous n'avons pas de remplaçantes solides. Il faudra faire avec l'équipe type le plus souvent. Mais on peut améliorer la stratégie.
Déçu comme vous tous,mais au vu de la seconde mi-temps, je ne veux accabler personne.
On va dire que la 1ère est un accident provoqué par quelques erreurs de casting.
Il faudra juste en tenir compte à l'avenir.....
J'espère que Jonatan a bien constaté les écarts,et les différences.
Bonne fin de soirée.
Une mi-temps par équipe !
Ça continue, nous ne savons pas gérer ce type d'équipe ! on ne part pas à l'assaut de la sorte en s'exposant aux contres de l'adversaire, c'est indigne des Fenottes.
Il y avait des points faibles en première période, soit mais se faire prendre en contre de cette façon non, ce n'est pas permis !
Je pense que Endler, si elle ne peut rien sur le premier but, est un peu fautive sur le second.
Il y a encore pas mal de choses à voir et auxquelles il faut vite remédier, sinon, ce n'est pas la peine de rêver de finale !
Oui, je suis très déçu !
Carton jaune pour le coach.... compo de départ à l'ouest... certains l"avaient dit pourtant !
Belle analyse de nos points faibles par le coach Italien...
Un score mérité épicétou !
Pourtant, les filles savaient qu'elles allaient affronter un bloc en béton armé !