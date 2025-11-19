Mené 3-0, l'OL Lyonnes limite la casse contre la Juventus

Mené 3-0 à la mi-temps, l'OL Lyonnes a trouvé les ressources nécessaires pour revenir dans la partie. Dans cette soirée turinoise, les Lyonnaises se contenteront certainement de ce point (3-3), qui reste frustrant.

C'est un scénario comme il en arrive rarement dans le football. Et encore moins avec l'OL Lyonnes. Pourtant, ce mercredi soir, les Lyonnaises ne sont pas passées loin de la correctionnelle contre la Juventus Turin. Après trois victoires en trois matchs, elles ont connu leur premier accroc de la saison en Ligue des champions, mais aussi toutes compétitions confondues. Seulement, la désillusion aurait pu être encore plus grande sans une réaction d'orgueil en deuxième mi-temps. Un esprit conquérant qui a permis à l'OL Lyonnes d'effacer les trois buts de retard à la pause et de partager les points avec la formation italienne (3-3).