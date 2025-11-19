Actualités
Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
Selma Bacha lors de Juventus – OL Lyonnes (@UEFA)

Mené 3-0, l'OL Lyonnes limite la casse contre la Juventus

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Mené 3-0 à la mi-temps, l'OL Lyonnes a trouvé les ressources nécessaires pour revenir dans la partie. Dans cette soirée turinoise, les Lyonnaises se contenteront certainement de ce point (3-3), qui reste frustrant.

    C'est un scénario comme il en arrive rarement dans le football. Et encore moins avec l'OL Lyonnes. Pourtant, ce mercredi soir, les Lyonnaises ne sont pas passées loin de la correctionnelle contre la Juventus Turin. Après trois victoires en trois matchs, elles ont connu leur premier accroc de la saison en Ligue des champions, mais aussi toutes compétitions confondues. Seulement, la désillusion aurait pu être encore plus grande sans une réaction d'orgueil en deuxième mi-temps. Un esprit conquérant qui a permis à l'OL Lyonnes d'effacer les trois buts de retard à la pause et de partager les points avec la formation italienne (3-3).

    à lire également
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Juventus - OL Lyonnes : Chawinga et Yohannes seuls changements
    7 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 19 Nov 25 à 20 h 43

      On s'en sort bien avec ce nul. Le 5-1 était pas loin pour les italiennes.
      Je vais retenir qu'une joueuse Diani, elle a fait un match fantastique.

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - mer 19 Nov 25 à 20 h 46

        Davantage que Melchie qui a aussi bougé mais avec moins de résultats.

        Signaler
    2. OL-91
      OL-91 - mer 19 Nov 25 à 20 h 45

      Nous n'avons pas de remplaçantes solides. Il faudra faire avec l'équipe type le plus souvent. Mais on peut améliorer la stratégie.

      Signaler
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 19 Nov 25 à 20 h 45

      Déçu comme vous tous,mais au vu de la seconde mi-temps, je ne veux accabler personne.
      On va dire que la 1ère est un accident provoqué par quelques erreurs de casting.
      Il faudra juste en tenir compte à l'avenir.....
      J'espère que Jonatan a bien constaté les écarts,et les différences.
      Bonne fin de soirée.

      Signaler
    4. dede74
      dede74 - mer 19 Nov 25 à 20 h 47

      Une mi-temps par équipe !
      Ça continue, nous ne savons pas gérer ce type d'équipe ! on ne part pas à l'assaut de la sorte en s'exposant aux contres de l'adversaire, c'est indigne des Fenottes.
      Il y avait des points faibles en première période, soit mais se faire prendre en contre de cette façon non, ce n'est pas permis !
      Je pense que Endler, si elle ne peut rien sur le premier but, est un peu fautive sur le second.
      Il y a encore pas mal de choses à voir et auxquelles il faut vite remédier, sinon, ce n'est pas la peine de rêver de finale !
      Oui, je suis très déçu !

      Signaler
    5. isabielle
      isabielle - mer 19 Nov 25 à 20 h 49

      Carton jaune pour le coach.... compo de départ à l'ouest... certains l"avaient dit pourtant !
      Belle analyse de nos points faibles par le coach Italien...
      Un score mérité épicétou !

      Signaler
    6. dede74
      dede74 - mer 19 Nov 25 à 20 h 51

      Pourtant, les filles savaient qu'elles allaient affronter un bloc en béton armé !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Mené 3-0, l'OL Lyonnes limite la casse contre la Juventus 20:41
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Juventus - OL Lyonnes : Chawinga et Yohannes seuls changements 17:36
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : quatre Fenottes pour un stage avec l’équipe de France U17 16:50
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    OL Légendes : un beau casting pour le match contre Parme 16:00
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    OL : une trêve aux temps de jeu assez bien gérés 15:10
    Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023
    OL Lyonnes : Damaris retenue avec les Pays-Bas pour la trêve 14:20
    Mariano Diaz, ancien attaquant de l'OL
    Passé du Real Madrid à l’OL, Mariano Diaz conseille Endrick 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL dans la fan zone de Décines
    OL : l'audience de l’agression de la supportrice dans la fan zone encore reportée 12:40
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : Tessmann et Merah buteurs dans les derniers matchs internationaux 11:50
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Après les polémiques contre le PSG, l’OL a pu tester la VAR 11:00
    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    OL : Tagliafico a déjà fait son retour à l’entraînement 10:15
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Coupe du monde U17 : retour prématuré à l'OL pour Himbert et Gomes Rodriguez 09:30
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Ligue 1 : après avoir passé "le plus difficile", l’OL veut emmagasiner au maximum 08:45
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    Auxerre - OL : Šulc se sent d’attaque 08:00
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Juvents Turin - OL Lyonnes : les 23 Lyonnaises retenues 07:30
    Certains anciens joueurs de l'OL présents à la conférence d'OL Légendes
    On connaît l'adversaire d'OL Légendes pour l'anniversaire des 75 ans 18/11/25
    Lindsey Horan lors d'OL - Juventus
    Face à la Juventus, l'OL Lyonnes s'attend à trouver un "bloc défensif compact" 18/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut