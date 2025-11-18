Actualités
La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
La joie des joueuses de l’OL Lyonnes contre St Pölten (@UEFA)

OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match

  par Gwendal Chabas
  2 Commentaires

    • Premier de D1 après sept journées, l'OL Lyonnes reçoit Strasbourg samedi à 21 heures. Olympique-et-Lyonnais vous donne la possibilité d'obtenir des places à un montant préférentiel.

    Après une période dédiée à la Ligue des champions, avec deux affiches contre Wolfsburg (3-1) puis face à la Juventus Turin (mercredi, 18h45), l'OL Lyonnes renouera avec le championnat samedi soir. Les joueuses de Jonatan Giráldez accueillent Strasbourg samedi à 21 heures dans le cadre de la 8e journée de Première Ligue.

    Aujourd'hui en tête de la D1, les coéquipières de Wendie Renard ont gagné leurs dix rencontres de la saison 2025-2026. À l'occasion de ce duel face aux Alsaciennes, votre site Olympique-et-Lyonnais vous offre l'opportunité d'obtenir des places plus abordables afin d'assister à cette partie.

    Des places à 8 euros

    Pour cela, rendez-vous sur ce lien, qui vous mènera sur la billetterie du club. Vous devez ensuite inscrire le code promotionnel : OLETLY. Une opération qui fera passer le ticket de 10 à 8 euros.

    Actuellement 9es de l'élite, les Strasbourgeoises luttent pour leur maintien. Au Parc OL, les Rhodaniens retrouveront deux anciennes Fenottes, à savoir Célia Bensalem et Grace Kazadi, qui ont rallié l'Alsace au printemps dernier.

    1. dede74
      dede74 - mar 18 Nov 25 à 14 h 05

      Les "coiffeuses" pourront entrer en lice, avec les titulaires n'ayant pas joué face à la Juve, s'il y en a plus celles qui auront gardé quelques forces.

    2. chignol
      chignol - mar 18 Nov 25 à 14 h 54

      Une panne mondiale touche actuellement Cloudflare, un énorme fournisseur de services sur internet.
      Du coup, tous les sites alternatifs que je connais sont actuellement HS. J'ai même l'impression que cette panne affecte la plupart des VPN (si ce n'est leur totalité).
      J'espère que ce sera résolu d'ici demain soir, sinon il sera peut-être impossible de voir le match en dehors du diffuseur légal.

