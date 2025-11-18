Premier de D1 après sept journées, l'OL Lyonnes reçoit Strasbourg samedi à 21 heures. Olympique-et-Lyonnais vous donne la possibilité d'obtenir des places à un montant préférentiel.

Après une période dédiée à la Ligue des champions, avec deux affiches contre Wolfsburg (3-1) puis face à la Juventus Turin (mercredi, 18h45), l'OL Lyonnes renouera avec le championnat samedi soir. Les joueuses de Jonatan Giráldez accueillent Strasbourg samedi à 21 heures dans le cadre de la 8e journée de Première Ligue.

Aujourd'hui en tête de la D1, les coéquipières de Wendie Renard ont gagné leurs dix rencontres de la saison 2025-2026. À l'occasion de ce duel face aux Alsaciennes, votre site Olympique-et-Lyonnais vous offre l'opportunité d'obtenir des places plus abordables afin d'assister à cette partie.

Des places à 8 euros

Pour cela, rendez-vous sur ce lien, qui vous mènera sur la billetterie du club. Vous devez ensuite inscrire le code promotionnel : OLETLY. Une opération qui fera passer le ticket de 10 à 8 euros.

Actuellement 9es de l'élite, les Strasbourgeoises luttent pour leur maintien. Au Parc OL, les Rhodaniens retrouveront deux anciennes Fenottes, à savoir Célia Bensalem et Grace Kazadi, qui ont rallié l'Alsace au printemps dernier.