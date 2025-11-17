Actualités
Juventus - OL
Juventus – OL (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce mercredi, l’OL Lyonnes se déplace à Turin pour affronter la Juventus (18h45). Olatz Rivera Olmedo arbitrera cette 4e rencontre de Ligue des champions.

    Cela n’arrive pas souvent dans une saison de l’OL Lyonnes. Depuis leur victoire contre Wolfsburg mardi dernier, les joueuses de Jonatan Giraldez ont eu une semaine entière pour préparer le déplacement à Turin ce mercredi (18h45). Le coach espagnol a certes laissé un peu de repos après le succès européen, mais la préparation pour le match contre la Juventus a vite repris pour les Fenottes. Dans le Piémont, l’OL Lyonnes a déjà la possibilité d’accrocher sa place pour les barrages, même si ce n’est clairement pas l’objectif de cette phase de ligue, avec le top 4 en ligne de mire.

    Quatrième arbitre contre la Roma, au sifflet contre le Bayern

    Quoi qu’il en soit, il faudra déjà faire le travail à Turin dans l’ambiance champêtre du stade Pozzo - Lamarmora et non du Juventus Stadium. À 18h45, Olatz Rivera Olmedo, qui avait arbitré le match contre le Bayern Munich la saison passée, donnera le coup d’envoi de cette 4e rencontre de la Ligue des champions. Elle sera assistée par cinq de ses compatriotes espagnols. Iragartze Fernández Esesúmaga et Rita Cabanero joueront les arbitres assistantes, tandis que le duo Javier Iglesias Villanueva et Judit Romano Garcia sera en charge de la VAR. Elena Peláez Arnillas s’occupera de son côté des changements et de l’annonce du temps additionnel.

    à lire également
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    En pleine réorganisation à Eagle Football, Textor dément être ruiné
    2 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - lun 17 Nov 25 à 12 h 46

      Pour être précis, ce petit stade est situé à 75 km de Turin à Biella - berceau de l'industrie lainière italienne (Cerruti, Fila, Zegna...).
      Petite histoire perso, junior, j'ai joué un tournoi estival sur ce stade, avec l'équipe du village de mes grands parents maternels... mon premier match sur une vraie pelouse...
      le pied !

      Signaler
    2. dede74
      dede74 - lun 17 Nov 25 à 13 h 12

      Caramba ! ça va être la corrida ! sans Matador et autres picadors 🤪

      Nous n'aimons pas jouer dans les petits stades, sur lesquels il est difficile de développer un beau jeu !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Lassine Sinayoko, attaquant d'Auxerre
    Avant d’affronter l’OL, Auxerre traverse une vraie zone de turbulences 12:40
    Juventus - OL
    Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage 11:50
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    En pleine réorganisation à Eagle Football, Textor dément être ruiné 11:00
    Lucas Chevalier, le numéro 2 des Bleus.
    Avec Chevalier, le PSG supplante l’OL chez les Bleus sous Deschamps 10:15
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait (presque) tous ses potentiels adversaires 09:30
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : de Carvalho (Portugal U20) et Karabec (Tchéquie) sur les terrains ce lundi 08:45
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : reprise de l’entraînement ce lundi après-midi 08:00
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Hegerberg, la reine qui veut retrouver son trône européen 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Barcelone : Samuel Umtiti (ex-OL) raconte sa traversée du désert 16/11/25
    Ballon OL à l'entraînement
    OL académie : fin de série et vrai coup d'arrêt pour les U17 16/11/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : travail en groupes, récupération... Le programme pendant la trêve 16/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : une défense qui demande encore quelques ajustements 16/11/25
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Mercato : Rayan Cherki de l'OL à Manchester City pour "franchir un palier" 16/11/25
    Francisco Sierralta à Auxerre
    Un coup dur pour Auxerre avant de recevoir l'OL ? 16/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes en D3 féminine
    OL Lyonnes : la réserve écrase Monaco et poursuit son excellent parcours 16/11/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : le calendrier de la CAN pour Mata et Niakhaté 16/11/25
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    Ligue 1 : souvent visé, Corentin Tolisso sait aussi rendre les fautes 16/11/25
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : Niakhaté (Sénégal) et Tessmann (États-Unis) très sollicités samedi 16/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut