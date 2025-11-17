Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage

Ce mercredi, l’OL Lyonnes se déplace à Turin pour affronter la Juventus (18h45). Olatz Rivera Olmedo arbitrera cette 4e rencontre de Ligue des champions.

Cela n’arrive pas souvent dans une saison de l’OL Lyonnes. Depuis leur victoire contre Wolfsburg mardi dernier, les joueuses de Jonatan Giraldez ont eu une semaine entière pour préparer le déplacement à Turin ce mercredi (18h45). Le coach espagnol a certes laissé un peu de repos après le succès européen, mais la préparation pour le match contre la Juventus a vite repris pour les Fenottes. Dans le Piémont, l’OL Lyonnes a déjà la possibilité d’accrocher sa place pour les barrages, même si ce n’est clairement pas l’objectif de cette phase de ligue, avec le top 4 en ligne de mire.

Quatrième arbitre contre la Roma, au sifflet contre le Bayern

Quoi qu’il en soit, il faudra déjà faire le travail à Turin dans l’ambiance champêtre du stade Pozzo - Lamarmora et non du Juventus Stadium. À 18h45, Olatz Rivera Olmedo, qui avait arbitré le match contre le Bayern Munich la saison passée, donnera le coup d’envoi de cette 4e rencontre de la Ligue des champions. Elle sera assistée par cinq de ses compatriotes espagnols. Iragartze Fernández Esesúmaga et Rita Cabanero joueront les arbitres assistantes, tandis que le duo Javier Iglesias Villanueva et Judit Romano Garcia sera en charge de la VAR. Elena Peláez Arnillas s’occupera de son côté des changements et de l’annonce du temps additionnel.