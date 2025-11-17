En pleine réorganisation à Eagle Football, Textor dément être ruiné

En retrait à l’OL depuis maintenant cinq mois, John Textor continue de faire parler de lui. Ayant opéré quelques changements importants au sein d’Eagle Football Holdings, l’Américain a démenti être au bord de la banqueroute.

Les résultats sportifs de l’OL ont quelque peu relégué au second plan ce qu’il se fasse dans les bureaux. Néanmoins, la sortie de Michael Gerlinger en marge du match contre le PSG a rappelé la réalité économique du club lyonnais. Ce dernier est encore loin d’être sorti de ses problèmes et continue à devoir payer les pots cassés de John Textor. L’homme d’affaires américain n’est plus aux manettes de l’OL depuis juillet dernier, mais son ombre plane toujours au-dessus de Décines. Les manoeuvres de réorganisation du conseil d’administration d’Eagle Football Holdings ces derniers jours ont fait ressurgir un passé récent dont les supporters et tout l’environnement aimeraient oublier.

Le litige contre Iconic Sports, une bascule à venir ?

Plus difficile à dire qu’à faire. Quoi qu’il en soit, John Textor s’accroche et cherche encore et toujours à rassurer tant qu’il peut le faire. S'exprimant dans le podcast Canal do Medeiros, l'homme d'affaires américain a tenu à faire taire ceux qui prétendent qu'il est désormais au bord de la banqueroute. "Je m'excuse si ce commentaire paraît arrogant. Mais on parle de moi comme si j'étais fauché, alors que j'ai remboursé toutes mes dettes entre 2021 et fin 2022. De plus, je suis le principal investisseur d'Eagle. Ceux qui prétendent que je suis sans le sou cherchent simplement à nuire à ma réputation et à semer la panique."

Néanmoins, les affaires pourraient se gâter dans les prochains jours ou prochaines semaines avec l’action en justice intentée par Iconic Sports qui réclame 93 millions d’euros au patron d’Eagle Football et qui pourrait largement redistribuer les cartes.