Avec la titularisation de Lucas Chevalier dans le but français contre l’Azerbaïdjan, le PSG est devenu le club le plus utilisé par Didier Deschamps. Avec 19 joueurs, le club parisien supplante l’OL avec 18 éléments.

Didier Deschamps a-t-il une dent contre les joueurs de l’OL ? C’est la question qui se pose depuis plusieurs années déjà et le cas Corentin Tolisso n’a pas forcément été la polémique. Malgré des performances abouties depuis plusieurs mois, le champion du monde 2018 n’arrive pas à retrouver grâce auprès du sélectionneur. Ce dernier lui a même préféré N’Golo Kanté pour cette trêve de novembre. La rumeur continue donc de prendre de l’épaisseur alors que Deschamps avait choisi de sélectionner Castello Lukeba, Malo Gusto ou encore Rayan Cherki, une fois leur départ du club lyonnais acté.

Plus de nouveaux Lyonnais en Bleus avant juin ?

Pourtant, dans les chiffres, l’OL était encore le club préféré de Didier Deschamps depuis sa prise de fonction en 2012. Avec 18 joueurs sélectionnés depuis treize ans, le club septuple champion de France était en effet le réservoir sur lequel le sélectionneur s’était le plus appuyé. Ce n’est désormais plus le cas depuis ce match contre l’Azerbaïdjan, dimanche à Bakou. Avec la première titularisation et la première cape de Lucas Chevalier, le PSG a supplanté l’OL à ce classement avec 19 joueurs. Quelque chose nous dit que le club lyonnais ne repassera pas devant le club parisien d’ici à la Coupe du monde et la fin du mandat de Deschamps.