Exempt de phase de groupes grâce à son titre de championnes de France, l’OL Lyonnes connait désormais la plupart de ses potentiels adversaires. Les Lyonnaises joueront leur quart de finale le 4 février prochain.

Il faudra patienter encore un peu pour connaitre les huit quarts de finalistes de la nouvelle Coupe LFFP, mais ce week-end a livré une très grosse partie du plateau qui sera sur le pont le mercredi 4 février prochain. La nouvelle coupe lancée par la FFF et la Ligue féminine de football professionnel reste suspendue au résultat du groupe A, qui a pris du retard à l’allumage, mais sept des huit qualifiés sont déjà connus. Trois clubs étaient déjà qualifiés d’office pour les quarts de finale, sans même avoir à jouer la phase de groupe. Il s’agissait de l’OL Lyonnes, du PSG et du Paris FC, les trois formations engagées en Ligue des champions cette saison.

Un dernier ticket à délivrer dans le groupe A

Les joueuses de Jonatan Giraldez et leurs concurrentes connaissent désormais leurs potentiels futurs adversaires pour une place dans le dernier carré. Ce week-end, Nantes, où évolue Julie Swierot prêtée par les Fenottes, Marseille et Thonon Évian Grand Genève ont rejoint Lens, déjà qualifié. Il faudra patienter jusqu’au 7 janvier pour connaitre le dernier club présent pour les quarts de finale de cette Coupe LFFP. Tout se jouera entre Dijon, le FC Metz, pensionnaire de Seconde Ligue, et Strasbourg.