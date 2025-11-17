Actualités
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG (@LFFP)

Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait (presque) tous ses potentiels adversaires

  • par David Hernandez

    • Exempt de phase de groupes grâce à son titre de championnes de France, l’OL Lyonnes connait désormais la plupart de ses potentiels adversaires. Les Lyonnaises joueront leur quart de finale le 4 février prochain.

    Il faudra patienter encore un peu pour connaitre les huit quarts de finalistes de la nouvelle Coupe LFFP, mais ce week-end a livré une très grosse partie du plateau qui sera sur le pont le mercredi 4 février prochain. La nouvelle coupe lancée par la FFF et la Ligue féminine de football professionnel reste suspendue au résultat du groupe A, qui a pris du retard à l’allumage, mais sept des huit qualifiés sont déjà connus. Trois clubs étaient déjà qualifiés d’office pour les quarts de finale, sans même avoir à jouer la phase de groupe. Il s’agissait de l’OL Lyonnes, du PSG et du Paris FC, les trois formations engagées en Ligue des champions cette saison.

    Un dernier ticket à délivrer dans le groupe A

    Les joueuses de Jonatan Giraldez et leurs concurrentes connaissent désormais leurs potentiels futurs adversaires pour une place dans le dernier carré. Ce week-end, Nantes, où évolue Julie Swierot prêtée par les Fenottes, Marseille et Thonon Évian Grand Genève ont rejoint Lens, déjà qualifié. Il faudra patienter jusqu’au 7 janvier pour connaitre le dernier club présent pour les quarts de finale de cette Coupe LFFP. Tout se jouera entre Dijon, le FC Metz, pensionnaire de Seconde Ligue, et Strasbourg.

    derniers commentaires
