Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille (crédit : David Hernandez)

Mercato : l'OL Lyonnes prête Swierot à Nantes

  • par David Hernandez

    • Barrée par la concurrence dans l’entrejeu lyonnais, Julie Swierot a fait le choix d’un nouveau prêt pour gagner de l’expérience. Après Reims l’an passé, elle évoluera à Nantes cette saison.

    À l’image du premier contrat pro de Maïssa Fathallah durant l’été, l’OL Lyonnes veut garder une connexion avec son Académie. Seulement, il faut jouer des coudes pour ne serait-ce que se faire une place dans le groupe retenu chaque week-end. Liana Joseph a pris son mal en patience ces derniers mois et est récompensée dans ce début de saison. Ce qui n’est pas le cas de certaines de ses compères comme Maéline Mendy ou Julie Swierot.

    19 matchs avec Reims l'an passé

    Barrée par la concurrence, cette dernière a une nouvelle fois fait le choix de s’exiler pour emmagasiner des minutes en Première Ligue. À 19 ans, la polyvalente milieu de terrain rejoint le FC Nantes dans le cadre d’un prêt d’une saison. La saison passée, l’internationale U19, qui a notamment remporté l’Euro U17 en 2023, avait disputé 19 rencontres avec le Stade de Reims, mais n’avait pu empêcher la relégation en Seconde Ligue.

