Membre de la génération 2009 et évoluant avec les U19 cette saison, Maïssa Fathallah s'inscrit dans la durée avec l'OL Lyonnes. La polyvalente joueuse a signé son premier contrat pro avec les Fenottes jusqu'en juin 2028.

Va-t-on avoir le droit à un peu de précocité à l'OL Lyonnes la saison prochaine ? Les places sont chères dans l'effectif lyonnais malgré les nombreux départs. Seulement, depuis ce mardi, les Fenottes comptent une joueuse professionnelle de plus et elle est très jeune. À seulement seize ans, Maïssa Fathallah a signé son premier contrat pro avec le club rhodanien. La polyvalente joueuse s'est engagée jusqu'en juin 2028 et c'est donc avant tout un pari pour l'avenir fait par les dirigeants. N'ayant encore jamais goûté au monde pro, Fathallah a avant tout évolué avec les U19 lyonnaises, preuve de son surclassement.

Demi-finaliste de l'Euro U17

Arrivée entre Rhône et Saône à l'été 2024 après avoir été formé à l'AAS Fresnes puis à l'INF Clairefontaine, la jeune milieu ou défenseure n'a pas réussi à conserver le titre national qui était la propriétaire de l'OL Lyonnes depuis trois ans. Néanmoins, ses prestations lui ont ouvert les portes de l'équipe de France. En mai dernier, Maïssa Fathallah a participé à l'Euro U17 avec les Bleuettes et a perdu en demi-finale du tournoi continental aux côtés d'Alexane Lambert, Océane Moreau-Tranchant et Camille Marmillot, autres représentantes lyonnaises, mais de la génération 2008.