Mercredi, l’équipe de France féminine U17 disputait sa demi-finale de l’Euro face aux Pays-Bas. Avec ses quatre joueuses de l’OL, la formation de Mickaël Ferreira s’est inclinée aux tirs au but.

Trois des quatre joueuses de l’OL sélectionnées pour l’Euro U17 féminin étaient titularisées mercredi en demi-finale face aux Pays-Bas. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour l’attaquante Camille Marmillot, la latérale gauche Océane Moreau-Tranchant et la gardienne Alexane Lambert.

À Klaksvik, aux Iles Féroé, les joueuses de Mickaël Ferreira ont pourtant montré de belles qualités mentales. Menées rapidement au score par les Néerlandaises (5ᵉ), les Bleuettes ont poussé durant toute la partie pour arracher l’égalisation en fin de match (83ᵉ), grâce à Lou Ruffien. Mais lors de la séance de tirs au but, l’équipe de France a payé sa débauche d’énergie.

Destin cruel pour la Lyonnaise Maissa Fathallah

Manquant de lucidité, Stella Grondin n’a pas mis ses coéquipières sur de bons rails pour arracher une qualification en finale. Pourtant, la gardienne rhodanienne Alexa Lambert a remis les siennes dans la partie en poussant à la faute Ranneke Derks. Deux penaltys manqués d’entrée avant un sans faute sur les six suivants. Malheureusement, c’est la joueuse de l’OL Maissa Fathallah, entrée à la mi-temps, qui a eu la lourde tâche d’égaliser à quatre tirs au but partout. Mais la gardienne des "Oranje" Maren Groothoff a sorti le grand jeu en effectuant une jolie parade sur le penalty puissant de la milieu de terrain lyonnaise. Un raté synonyme d'élimination.

Après une solide phase de poules (deux nuls, une victoire), durant laquelle elles ont notamment affronté l’Espagne et l’Italie, les Tricolores n’ont pas à rougir de leur parcours. D’autant plus qu’avec une demi-finale, elles ont d’ores et déjà décroché leur billet pour le Mondial qui se déroulera au Maroc entre octobre et novembre 2025.