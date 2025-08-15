OL : Tolisso élogieux sur Merah

Révélation de la préparation estivale de l'OL, Khalis Merah n'impressionne pas que les suiveurs. Corentin Tolisso est bluffé par la maturité de son cadet.

Il y a toujours de belles surprises, mais d'ordinaire, le tube de l'été intervient plutôt après quelques journées de championnat. A l'OL, il a fallu six matchs amicaux pour que tout le monde tombe sous le charme. A 18 ans, Khalis Merah a été la grande satisfaction de la préparation lyonnaise au sein de l'entrejeu. Présent à ses côtés pendant quatre des six rencontres de l'été, Corentin Tolisso a été aux premières loges. "Il a bluffé tout le monde. Je l'avais vu l'année dernière, lors de la dernière semaine. Il s'était entraîné avec nous.Je ne m'étais pas trop entraîné, mais quand je regardais les entraînements, je le voyais. On voyait que c'était un jeune garçon qui avait un gros potentiel et qui était mature dans son jeu, qui prenait souvent les bonnes décisions."

Un jeune joueur prometteur et humble

Depuis début juillet, il a pu jouer avec lui et se dit impressionné : "Il m’épate. Il comprend très vite ce qu’on lui demande et sa qualité technique est hors norme ." Tolisso a aussi souligné la mentalité de Khalis Merah : "Il a une très bonne mentalité, et pour moi c’est très important. Il sait qu'arriver en professionnel, ce n’est pas la fin du chemin ." Il encourage le joueur à rester humble et à travailler dur : "Si il continue comme ça, il ira très loin ."

Cette saison, Khalis intégrera le groupe professionnel et pourra disputer ses premiers matchs officiels. Il pourrait disputer ses premières minutes ce samedi 16 août à 17h face à Lens, pour la première journée de championnat.