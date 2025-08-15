OL : Tolisso élogieux sur Merah

  • par Lirone Nabet
  • 4 Commentaires

    • Révélation de la préparation estivale de l'OL, Khalis Merah n'impressionne pas que les suiveurs. Corentin Tolisso est bluffé par la maturité de son cadet.

    Il y a toujours de belles surprises, mais d'ordinaire, le tube de l'été intervient plutôt après quelques journées de championnat. A l'OL, il a fallu six matchs amicaux pour que tout le monde tombe sous le charme. A 18 ans, Khalis Merah a été la grande satisfaction de la préparation lyonnaise au sein de l'entrejeu. Présent à ses côtés pendant quatre des six rencontres de l'été, Corentin Tolisso a été aux premières loges. "Il a bluffé tout le monde. Je l'avais vu l'année dernière, lors de la dernière semaine. Il s'était entraîné avec nous.Je ne m'étais pas trop entraîné, mais quand je regardais les entraînements, je le voyais. On voyait que c'était un jeune garçon qui avait un gros potentiel et qui était mature dans son jeu, qui prenait souvent les bonnes décisions."

    Un jeune joueur prometteur et humble

    Depuis début juillet, il a pu jouer avec lui et se dit impressionné : "Il m’épate. Il comprend très vite ce qu’on lui demande et sa qualité technique est hors norme ." Tolisso a aussi souligné la mentalité de Khalis Merah : "Il a une très bonne mentalité, et pour moi c’est très important. Il sait qu'arriver en professionnel, ce n’est pas la fin du chemin ." Il encourage le joueur à rester humble et à travailler dur : "Si il continue comme ça, il ira très loin ."

    Cette saison, Khalis intégrera le groupe professionnel et pourra disputer ses premiers matchs officiels. Il pourrait disputer ses premières minutes ce samedi 16 août à 17h face à Lens, pour la première journée de championnat.

    4 commentaires
    1. Avatar
      OLdownunder - ven 15 Août 25 à 13 h 36

      Jamais simple de trouver un vrai équilibre pour permettre à un jeune talent de se développer sans se précipiter et le faire trop jouer trop tôt.

      Il semble avoir la tête sur les épaules, donc il postule dès le début de saison, mais j’espère qu’il ne va pas se cramer physiquement.

      Signaler
    2. Avatar
      toffe31 - ven 15 Août 25 à 13 h 51

      bien comme tout le monde il montre qu'il peut faire de grandes choses.

      après comme dans tous parcours de jeunes il ne faut pas non plus griller les étapes et ne pas le cramer avant l'heure.

      et oui il doit continuer à grandir et pourra ce faire quelques matchs par ci par là.

      Signaler
    3. Avatar
      bretonico - ven 15 Août 25 à 13 h 54

      Il n'y a pas que Captain Coco qui est élogieux avec Khalis ! Il y a moi aussi !!^^

      Adoubé par le capitaine au début de sa jeune carrière, et défendu bec et ongles sur le terrain, c'est pas rien tout de même... Il est vraiment apprécié, donc il faut y faire attention à notre prodige

      Signaler
    4. Avatar
      Olisev - ven 15 Août 25 à 14 h 00

      J'ai du mal à comprendre l'idée de "cramer" un jeune.
      Physiquement ok, mais c'est le boulot des préparateurs physique que de s'assurer que les joueurs soient au top ou du moins de savoir quand leurs poulains ont besoin de repos.
      Pour le reste, si il est humble et bien entouré, alors tout ira bien pour lui. Si il est perméable aux conseils mal avisés, bah alors il gâchera sa carrière. Mais le lancer tôt n'y changera rien.
      Des champions qui se révèlent tôt ça arrive, Mbappé par exemple.

      Signaler

