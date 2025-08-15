Wendie Renard a tenu à rendre hommage à Amel Majri après son départ annoncé de l'OL Lyonnes, ce mercredi.

Une amitié qui allait au-delà du football. Coéquipières à l'OL Lyonnes et en équipe de France, les deux joueuses ont passé l'intégralité de leur carrière sous les mêmes couleurs. Wendie Renard était dans le Rhône dès 2006 tandis que Majri l'était depuis 2007 à l'Académie, avant d'intégrer le groupe professionnel en 2010. Ensemble, elles ont raflé huit titres de Ligue des champions et onze championnats de France.

Renard : "L'histoire que tu as écrite restera à jamais gravée"

Mais depuis ce mercredi, Amel Majri n'est plus Lyonnaise. Après quinze années riches passées dans la capitale des Gaules, la capitaine Wendie Renard a réagi au départ de Majri sur ses réseaux sociaux ce jeudi. "Toutes ces années à faire briller ce maillot. Toujours souriante, simple, disponible pour tes coéquipières [...] Aujourd'hui, une page se tourne, mais l'histoire que tu as écrite dans ce club restera à jamais gravée. Je te souhaite le plus beau des chemins, car tu le mérites pleinement. Tu es une belle personne et, aujourd'hui, une maman comblée et rayonnante."

L'attaquante gauche polyvalente laisse derrière elle une empreinte indélébile. À 32 ans, elle aura fait trembler les filets à 98 reprises en 327 rencontres. Un pur produit lyonnais, qui va découvrir une nouvelle aventure au-delà du Vieux Continent. Elle, qui portera le maillot de l'Al-Ula FC en Arabie saoudite pour la saison à venir.