Actualités
Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l'OL
Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : Wendie Renard dithyrambique sur Amel Majri

  • par Antoine Lio

    • Wendie Renard a tenu à rendre hommage à Amel Majri après son départ annoncé de l'OL Lyonnes, ce mercredi.

    Une amitié qui allait au-delà du football. Coéquipières à l'OL Lyonnes et en équipe de France, les deux joueuses ont passé l'intégralité de leur carrière sous les mêmes couleurs. Wendie Renard était dans le Rhône dès 2006 tandis que Majri l'était depuis 2007 à l'Académie, avant d'intégrer le groupe professionnel en 2010. Ensemble, elles ont raflé huit titres de Ligue des champions et onze championnats de France.

    Renard : "L'histoire que tu as écrite restera à jamais gravée"

    Mais depuis ce mercredi, Amel Majri n'est plus Lyonnaise. Après quinze années riches passées dans la capitale des Gaules, la capitaine Wendie Renard a réagi au départ de Majri sur ses réseaux sociaux ce jeudi. "Toutes ces années à faire briller ce maillot. Toujours souriante, simple, disponible pour tes coéquipières [...] Aujourd'hui, une page se tourne, mais l'histoire que tu as écrite dans ce club restera à jamais gravée. Je te souhaite le plus beau des chemins, car tu le mérites pleinement. Tu es une belle personne et, aujourd'hui, une maman comblée et rayonnante."

    L'attaquante gauche polyvalente laisse derrière elle une empreinte indélébile. À 32 ans, elle aura fait trembler les filets à 98 reprises en 327 rencontres. Un pur produit lyonnais, qui va découvrir une nouvelle aventure au-delà du Vieux Continent. Elle, qui portera le maillot de l'Al-Ula FC en Arabie saoudite pour la saison à venir.

    à lire également
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : deux matchs amicaux prévus en Allemagne

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l'OL
    OL Lyonnes : Wendie Renard dithyrambique sur Amel Majri 13:50
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Tolisso élogieux sur Merah 13:00
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) hérite du mythique numéro 10 à Manchester City 12:10
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    Lens - OL : Sage n’a pas oublié sa promesse future 11:20
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Mercato : l’OL de nouveau attaqué sur Maitland-Niles ? 10:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : deux matchs amicaux prévus en Allemagne 09:40
    Les joueurs de l'OL face à Rennes, dont Matic
    Mercato : Matic fait ses adieux à "un voyage inoubliable" à l’OL 08:50
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Lens - OL, ce n'est pas Sage contre Fonseca 08:00
    d'heure en heure
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    Le vestiaire de l'OL a salué la future paternité d'Abner ce jeudi 07:30
    Ousmane Fofana avec son cousin Malick lors de sa signature à l'OL
    Le cousin de Malick Fofana rejoint l'OL Académie 14/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    L'OL et Matic mettent un terme à leur collaboration 14/08/25
    Yacine Chaib, joueur de l'OL, contre Middlesbrough
    Mercato : l’OL officialise le départ de Chaïb à Molenbeek 14/08/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Mercato : Tolisso s’est "posé des questions" sur son futur à l’OL 14/08/25
    Yacine Chaïb et Téo Barisic lors de Hambourg - OL
    Mercato : Chaïb (OL) va rejoindre le RWDM Brussels 14/08/25
    Pierre Sage, entraineur de l'OL
    Lens - OL : Sage revient sur ses futures retrouvailles 14/08/25
    Les U19 de l'OL contre Andrézieux
    OL Académie : des sourires pour les U19 et U17 mercredi 14/08/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "Le groupe m’a envoyé des signaux positifs pour cette saison" 14/08/25
    Tolisso (OL) : "J’ai eu peur, je ne vais pas le cacher" 14/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut