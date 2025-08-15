OL : Bernard Lacombe aurait eu 73 ans ce 15 août

Décédé le 17 juin dernier, Bernard Lacombe a laissé un vide à l’OL. Il aurait fêté ses 73 ans en ce vendredi 15 août 2025.

Il était très croyant et ne manquait jamais un moment pour aller à Fourvière avec certains joueurs comme Bafé Gomis. Comme un clin d’œil du destin, il était né un 15 août, jour de l’Assomption. C’était en 1952, dans le 2e arrondissement de Lyon. Soixante-douze ans plus tard, Bernard Lacombe s’est éteint des suites d’une longue maladie. Sa disparition le 17 juin dernier a laissé un grand vide et coïncidait avec une énième zone de turbulence à l’OL. Un vibrant hommage lui avait été rendu à Décines puis du côté de l’église de Fontaine-sur-Saône avec la présence d’anonymes, mais aussi d’anciens joueurs qu’il avait connus comme coach, dirigeant ou tout simplement quand il était un serial buteur du championnat de France. En ce 15 août 2025, Bernard Lacombe aurait célébré son 73e anniversaire.

Un hommage le 23 août contre Metz ?

C’est finalement d’en haut qu’il observera la rentrée des classes des hommes de Paulo Fonseca à Lens ce samedi à 17h. La symbolique de jouer la première journée à Décines pour l’anniversaire d’un grand monsieur du club aurait pu être belle. Néanmoins, il faudra certainement attendre la réception de Metz lors de la prochaine journée (23 août, 21h05) pour voir une série d’hommages de la part de l’OL et de ses supporters. C’est en tout cas l’une des promesses qu’avait faites John Textor au moment du décès de Mr Lacombe alors qu’il était encore le président du club rhodanien.