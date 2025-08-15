Actualités
Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée
Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée

OL : Bernard Lacombe aurait eu 73 ans ce 15 août

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Décédé le 17 juin dernier, Bernard Lacombe a laissé un vide à l’OL. Il aurait fêté ses 73 ans en ce vendredi 15 août 2025.

    Il était très croyant et ne manquait jamais un moment pour aller à Fourvière avec certains joueurs comme Bafé Gomis. Comme un clin d’œil du destin, il était né un 15 août, jour de l’Assomption. C’était en 1952, dans le 2e arrondissement de Lyon. Soixante-douze ans plus tard, Bernard Lacombe s’est éteint des suites d’une longue maladie. Sa disparition le 17 juin dernier a laissé un grand vide et coïncidait avec une énième zone de turbulence à l’OL. Un vibrant hommage lui avait été rendu à Décines puis du côté de l’église de Fontaine-sur-Saône avec la présence d’anonymes, mais aussi d’anciens joueurs qu’il avait connus comme coach, dirigeant ou tout simplement quand il était un serial buteur du championnat de France. En ce 15 août 2025, Bernard Lacombe aurait célébré son 73e anniversaire.

    Un hommage le 23 août contre Metz ?

    C’est finalement d’en haut qu’il observera la rentrée des classes des hommes de Paulo Fonseca à Lens ce samedi à 17h. La symbolique de jouer la première journée à Décines pour l’anniversaire d’un grand monsieur du club aurait pu être belle. Néanmoins, il faudra certainement attendre la réception de Metz lors de la prochaine journée (23 août, 21h05) pour voir une série d’hommages de la part de l’OL et de ses supporters. C’est en tout cas l’une des promesses qu’avait faites John Textor au moment du décès de Mr Lacombe alors qu’il était encore le président du club rhodanien.

    à lire également
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Les supporters voient un avenir européen à l'OL
    1 commentaire
    1. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - ven 15 Août 25 à 15 h 34

      Fluctua nec mergitur.
      Cher Bernard , tu dois être bien soulagé de là haut de voir que ton OL tient toujours la mer .
      ❤️💙

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Les supporters voient un avenir européen à l'OL 15:30
    Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée
    OL : Bernard Lacombe aurait eu 73 ans ce 15 août 14:40
    Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l'OL
    OL Lyonnes : Wendie Renard dithyrambique sur Amel Majri 13:50
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Tolisso élogieux sur Merah 13:00
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) hérite du mythique numéro 10 à Manchester City 12:10
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    Lens - OL : Sage n’a pas oublié sa promesse future 11:20
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Mercato : l’OL de nouveau attaqué sur Maitland-Niles ? 10:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : deux matchs amicaux prévus en Allemagne 09:40
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL face à Rennes, dont Matic
    Mercato : Matic fait ses adieux à "un voyage inoubliable" à l’OL 08:50
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Lens - OL, ce n'est pas Sage contre Fonseca 08:00
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    Le vestiaire de l'OL a salué la future paternité d'Abner ce jeudi 07:30
    Ousmane Fofana avec son cousin Malick lors de sa signature à l'OL
    Le cousin de Malick Fofana rejoint l'OL Académie 14/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    L'OL et Matic mettent un terme à leur collaboration 14/08/25
    Yacine Chaib, joueur de l'OL, contre Middlesbrough
    Mercato : l’OL officialise le départ de Chaïb à Molenbeek 14/08/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Mercato : Tolisso s’est "posé des questions" sur son futur à l’OL 14/08/25
    Yacine Chaïb et Téo Barisic lors de Hambourg - OL
    Mercato : Chaïb (OL) va rejoindre le RWDM Brussels 14/08/25
    Pierre Sage, entraineur de l'OL
    Lens - OL : Sage revient sur ses futures retrouvailles 14/08/25
    Les U19 de l'OL contre Andrézieux
    OL Académie : des sourires pour les U19 et U17 mercredi 14/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut