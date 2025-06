OL : Textor rend hommage à Lacombe et fait deux annonces

John Textor, patron d’Eagle Football et propriétaire de l’OL (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Au lendemain de la disparition de Bernard Lacombe, John Textor a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Le propriétaire de l'OL assure qu'un hommage sera rendu lors du premier match à domicile et qu'un lieu dédié sera choisi au Parc OL.

Sa prise de parole était attendue et en avait crispé plus d'un. Quand les anciens et autres figures de l'OL n'avaient pas tardé à rendre hommage à Bernard Lacombe, John Textor se faisait toujours silencieux. C'est finalement mercredi, tard dans la soirée, que le propriétaire américain a choisi de poser des mots suite au décès de l'ancien attaquant lyonnais. Un message posté sur son compte Instagram dans lequel Textor salue un homme "qui a marqué l'histoire de l'OL en tant que joueur d'exception et technicien remarquable. Il restera à jamais une véritable légende de notre club et du football".

"Le club lui dédiera un lieu à sa mémoire"

Un discours sobre de la part du président, mais qui s'est poursuivi avec deux annonces fortes concernant l'hommage que pourra rendre l'OL à Bernard Lacombe. Quand les Bad Gones ont appelé à se rassembler ce jeudi non plus à Gerland, mais à Décines, John Textor assure que "le plus bel hommage" lui sera rendu "lors du premier match à domicile de la saison prochaine". De plus, l'Américain avance que le club lui "dédiera un lieu à sa mémoire au Parc OL".