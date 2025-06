Au lendemain de l'annonce du décès de Bernard Lacombe, les Bad Gones ont lancé un appel aux supporters de l'OL. Un rendez-vous est fixé ce jeudi 19 juin à 19h à Gerland pour honorer la mémoire de l'ancien joueur et dirigeant lyonnais.

Avec la fin de saison et la longue trêve d'ici à la mi-août pour la reprise de la Ligue 1, il faudra patienter pour voir le Parc OL rendre un vibrant hommage à l'une de ses anciennes idoles. Plutôt que d'attendre encore deux mois, les Bad Gones ont annoncé leurs intentions d'organiser un rassemblement en la mémoire de Bernard Lacombe dès ce jeudi 19 juin. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le plus gros kop de supporters lyonnais a invité les amoureux du club à se réunir du côté de Gerland.

"Il faisait partie de ceux qui pouvaient raconter dans les moindres détails des matchs de toutes époques et vous les faire vivre comme si vous y étiez. Pour lui rendre hommage et partager tous ces vieux souvenirs, nous invitons tous les amoureux de l’OL et tout le peuple lyonnais à se retrouver jeudi 19 juin à partir de 19 h aux Lions de Jean Jaurès de notre mythique stade de Gerland, habillés de votre plus beau maillot de l’OL."

Le rendez-vous est donc donné jeudi soir (19h) dans un moment qui risque d'être empreint de nostalgie et de recueillement pour saluer la mémoire d'un grand homme de l'OL. Pour ceux qui ne peuvent se rendre dans le 7e arrondissement, le club a organisé un espace sur l'allée des Lumières à Décines.