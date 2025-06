OL Lyonnes - Mercato : direction le Mexique pour Le Sommer ?

En fin de contrat avec l'OL Lyonnes et non prolongée, Eugénie Le Sommer va se lancer dans un nouveau défi. A 36 ans, l'attaquante devrait rejoindre Amandine Henry et Patrice Lair au Mexique, au sein du club de Toluca.

Avec AFP. Eugénie Le Sommer, l'ex-attaquante de l'OL Lyonnes devrait bientôt signer au Deportivo Toluca (Mexique) avec qui "les discussions sont très avancées", a appris mardi l'AFP d'une source proche des négociations. Le Bretonne y retrouverait la milieu Amandine Henry, 35 ans, qui a annoncé sa retraite internationale en octobre dernier. "Les discussions sont très avancées" entre Le Sommer et l'équipe mexicaine. Cette dernière a pour coach l'ex-coach de l'OL Lyonnes et du PSG Patrice Lair (2010-2014).

Non retenue pour l'Euro avec les Bleues

Arrivée en fin de contrat à Lyon, la joueuse de 36 ans a quitté l'OL Lyonnes. Elle y a joué 429 matches pendant 15 ans, et aurait aimé y finir sa carrière. "Dans le football, disait-elle mi-mai, ce n'est pas toujours ce que l'on prévoit qui se réalise mais c'est comme ça." Meilleure buteuse des Bleues (94 buts) et recordwoman de sélections (200), Le Sommer n'a pas reçu de convocation pour l'Euro en Suisse (2-27 juillet). Elle a subi la décision comme Wendie Renard et Kenza Dali: "une décision pour l'avenir", a expliqué le sélectionneur Laurent Bonadei, tourné vers la Coupe du monde 2027.