Eugénie Le Sommer (OL) : "J'ai encore beaucoup de rêves"

Désormais joueuse la plus capée de l'histoire du football français en sélection, Eugénie Le Sommer continue de marquer son empreinte. À 35 ans, l'attaquante n'est pas rassasiée et rêve encore avec l'OL et les Bleues.

Trois jours après ce record de sélections, avez-vous pris la mesure du cap que vous avez passé avec les Bleues ?

Eugénie Le Sommer : Je ne réalise pas forcément. Ce sont les gens qui me permettent de réaliser ce que j'ai accompli avec des messages. Sur le moment, c'est vrai que oui, je me suis dit que j'avais battu ce record, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de messages. Je m'en rends plus compte maintenant. Je me dis que ça va être difficile à battre maintenant quand on regarde les chiffres (sourires).

Que vous ont dit vos coéquipières à votre retour à l'OL ?

"Elles m'ont toutes félicitée et elles étaient contentes pour moi. Ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur."

Vous avez dit vouloir être une inspiration pour les plus jeunes. En quoi cela consiste ? Que mettez-vous en place pour être un exemple du football féminin français ?

"J'essaie de montrer l'exemple, en donnant le meilleur de moi-même sur le terrain, parce que c'est comme ça qu'on peut inspirer les jeunes filles. Et je le fais pour qu'elles aient une figure féminine. Parce que personnellement, je n'en ai pas eu. Je n'avais pas de modèle féminin quand j'ai débuté. Aujourd'hui, c'est ce qui change et qui pourrait permettre à des filles de se lancer dans le football, soit de continuer à jouer. À mon époque, beaucoup voulaient arrêter parce qu'elle n'avait pas ces modèles et elles se disaient que ce n'était pas pour elles. Aujourd'hui, c'est différent.

"Gagner un titre majeur avec les Bleues"

Que diriez-vous à la petite Eugénie ?

"Qu'il faut qu'elle suive son instinct, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a amené jusqu'ici. J'ai cru en moi et en mes rêves. Aujourd'hui, j'en suis là parce que j'ai suivi mes rêves et mes envies."

Des rêves encore à réaliser en équipe de France ?

"Oui, bien sûr. Même quand on réalise un rêve, on veut en réaliser d'autres. Il y en a qui sont atteignables, d'autres qui ne le sont pas. J'ai réalisé beaucoup de rêves dans ma carrière et j'espère continuer. J'aimerais gagner un trophée majeur avec l'équipe de France, c'est la seule chose qui me manque. J'ai déjà tout gagné en club, donc j'ai cette envie, je suis une compétitrice.

Quels sont vos meilleurs souvenirs en équipe de France ?

"Je me rappelle ma première sélection, c'était en février 2009 contre l'Irlande à Blois. C'était un bon souvenir même si mon entrée sur le terrain n'était pas folle (sourire). C'était il y a longtemps et en même temps, je n'ai pas vu les années passées. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs avec l'équipe de France. Plus la carrière est longue, plus il y a de souvenirs. On n'a pas gagné de trophées majeurs, mais on a notamment gagné la SheBelieves Cup. Gagner aux États-Unis et leur mettre 3-0 en finale, c'était quelque chose de beau.

"Le Bayern est le plus gros match de la saison pour l'instant"

Pour en revenir à l'OL... Après un mois de février avec un seul match, est-ce qu'on peut dire que les choses commencent réellement en mars ?

C'est compliqué parce qu'on savait qu'avec cette élimination en Coupe de France, on jouerait beaucoup moins de matchs. Jouer tous les 15 jours, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on aime, car on veut enchaîner. Mais au mois de mars, on va être servi. C'est le genre de période qu'on aime le plus avec ces matchs de Ligue des champions et ces matchs à enjeux. Maintenant, à nous de bien gérer ça et d'arriver face au Bayern Munich avec beaucoup de confiance et d'ambition.

Ce mois de mars peut-il permettre de savoir où en est l'équipe, notamment avec le match face au Bayern ?

"La confrontation face au Bayern sera un bon test pour nous. C'est le plus gros match de la saison jusqu'à maintenant. En championnat, il y a les play-offs et les matchs ne sont pas décisifs aujourd'hui. Ils le seront plus tard quand les play-offs arriveront. La Ligue des champions, c'est des matchs décisifs et qu'il faut gagner. On veut aller loin dans cette compétition."