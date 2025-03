Jordan Veretout (OL) et Hugo Magneti (Brest) (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Quatre jours après l’élimination surprise en Coupe de France, Brest affronte l’OL à Décines. Pour ce rendez-vous, Eric Roy déplore plusieurs absences et incertitudes dans son groupe.

C’est une bête blessée qui va se présenter dimanche après-midi à Décines. Malgré la possibilité d’une qualification historique en demi-finale de Coupe de France, Brest a déjoué au pire des moments face à Dunkerque. Une élimination surprise qui a logiquement fait mal aux têtes bretonnes. Pourtant, deux jours après cet incident de parcours, Eric Roy et ses joueurs doivent rapidement se projeter sur leur prochain rendez-vous qui s’annonce de taille : affronter l’OL à la maison, avec l’opportunité de revenir sur les talons lyonnais. "Comment on lave les têtes ? En parlant aux joueurs, ensemble. Rassembler autour de notre projet de jeu et montrer de la personnalité. La gestion des émotions est l'une des plus grandes zones d'amélioration pour nous, a avoué le coach brestois ce vendredi. Il ne faut pas être dans l'affect négatif et bien réagir quand ça ne va pas dans notre sens."

Pas de retour à Décines pour Mama Baldé

Face à l’OL, un club qu’il connait bien, Eric Roy espère une réaction de ses joueurs, même s’il est conscient que l’accumulation des matchs pèsent sur les jambes, "avec 15 matches depuis début janvier, presque une demi-saison en deux mois." Une cadence qui se paie au niveau de l’infirmerie. Pour la rencontre de la 24e journée de Ligue 1, le Stade Brestois risque d’arriver décimé au Parc OL. Au moment de faire l’état physique des troupes, Roy "déplore neuf joueurs à l'infirmerie avec Locko, Salah, Coulibaly, Bourgault, Del Castillo et Baldé qui ne seront du déplacement à Lyon. Fernandes, Magnetti et Faivre sont incertains."