Pour affronter Strasbourg samedi (21h), Joe Montemurro a convoqué 18 joueuses. Recrues hivernales, Tarciane et Elma Junttila Nelhage connaissent leur premier groupe avec l'OL.

Il n'est jamais facile de passer des rendez-vous en sélection au championnat de France. Pour les internationales lyonnaises, la bascule a dû se faire rapidement puisque la plupart des joueuses ont repris l'entraînement jeudi pour un match de Première Ligue samedi (21h). La courte préparation a notamment eu raison de la présence d'Ellier Carpenter et Lindsey Horan, seulement de retour à Lyon samedi. À ces deux joueuses, Joe Montemurro doit également se passer de Daniëlle van de Donk, blessée en sélection, ainsi que Sara Däbritz, non-retenue pour le déplacement à Strasbourg. Néanmoins, le coach de l'OL peut se féliciter du retour de Damaris Egurrola, qui avait manqué le match contre Guingamp avant la trêve.

Retour de Becho dans le groupe

Si le secteur de l'entrejeu se retrouve démuni en Alsace avec seulement la Néerlandaise, Amel Majri, Dzsenifer Marozsán et Amel Majri, la défense affiche presque complet. En effet, le déplacement strasbourgeois va permettre à Tarciane et Elma Junttila Nelhage de connaitre leur première dans le groupe lyonnais. Les deux recrues hivernales effectuaient avant tout une remise à niveau physique depuis leur arrivée. Elles vont peut-être pouvoir faire leurs débuts avec l'OL samedi soir. À noter le retour dans le groupe de Vicki Becho, qui n'avait pas été retenue contre Montpellier et Guingamp.

Le groupe de l'OL : Benkarth, Endler - Bacha, Gilles, Huerta, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane - Damaris, Dumornay, Majri, Marozsan - Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer